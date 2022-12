Alto Adige,Parco Nazionale dello Stelvio: rinnovato il Comitato di gestione

giovedì, 15 dicembre 2022

Passo Stelvio – Su richiesta dell’assessore provinciale competente, Maria Hochgruber Kuenzer, la Giunta provinciale, nel corso della sua ultima seduta, ha nominato i nuovi membri del Comitato di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio. In qualità di rappresentante dei Comuni, il sindaco di Tubre Roselinde Gunsch Koch (membro effettivo) sostituisce il suo predecessore Beatrix Mairhofer, mentre il sindaco di Lasa, Verena Tröger, prende il posto di Roselinde Gunsch Koch come membro supplente. In qualità di rappresentante dei Comuni (membro supplente) Christian Oberthaler sostituirà in futuro Johann Franz Thurner, assessore di Lasa. Come rappresentante delle organizzazioni turistiche (membro supplente) Verena Niederegger sostituisce Magdalena Fundneider. Come esperta nel campo delle scienze naturali (membro supplente) Laura Polonioli prenderà il posto di Serena Rauzi.

Coinvolgimento dei Comuni nella Direzione del Parco Nazionale

“Il coinvolgimento della comunità e dei rappresentanti delle comunità locali nella gestione del Parco Nazionale mi sta molto a cuore”, afferma l’assessora provinciale allo Sviluppo del territorio, al paesaggio e ai beni culturali Maria Hochgruber Kuenzer. Un passaggio fondamentale che rafforza l’immagine del Parco Nazionale e garantisce il coinvolgimento della popolazione locale nelle attività del Parco Nazionale.”

I compiti del Comitato direttivo

Il Comitato di gestione, a cui partecipano anche i vari gruppi di interesse, è l’organo di governo del Parco Nazionale nel versante altoatesino. Nella sua nuova composizione, continuerà a fungere come organo consultivo e a tutelare le esigenze della popolazione e delle comunità del Parco Nazionale. Sono numerosi i rappresentanti dei Comuni del territorio compresi nel Parco che fanno parte del Comitato. In particolare, i Comuni di Martello e Stelvio rientrano in toto nel territorio del Parco mentre i Comuni di Glorenza, Lasa, Laces, Malles, Prato, Silandro, Tubre ed Ultimo rientrano solo parzialmente nella sua pertinenza territoriale.