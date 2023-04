Alto Adige: uso consapevole della rete, i carabinieri incontrano insegnanti e genitori

martedì, 25 aprile 2023

Mareta – Cyberbullismo, l’uso di internet e dei Social Network: sono stati i temi di un incontro tenutosi nei giorni scorsi presso la scuola elementare di Mareta organizzato dai carabinieri della Stazione di Racines con i genitori e gli insegnanti degli alunni della scuola primaria.

Tale iniziativa rientra nell’ambito dei consueti cicli di incontri che l’Arma tiene annualmente presso gli istituti scolastici del territorio per trattare di volta in volta argomenti ritenuti più attuali e contingenti. Durante l’incontro i militari hanno fornito diversi elementi di informazione ai genitori sui rischi legati all’abuso di internet focalizzando inoltre l’attenzione sulle problematiche del mobbing, bullismo e sui reati della sfera sessuale in ambito web. Si è dunque parlato delle problematiche sociali connesse al web ma anche dei reati che si possono commettere o dei quali si può essere vittima. Su richiesta delle maestre e dei genitori è stato inoltre fissato un successivo incontro direttamente con i ragazzi delle 3-4-5 classi per affrontare con loro lo stesso tema.