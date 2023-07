Alto Adige, nuova legge sulle aree sciabili attrezzate

sabato, 8 luglio 2023

Bolzano – Approvato con 17 sì e 5 astensioni il disegno legge che modifica la legge provinciale 23 novembre 2010: Ordinamento delle aree sciabili attrezzate. La discussione generale, la discussione articolata e la votazione finale. La prima sessione di luglio del plenum è terminata.

È quindi iniziato l’esame del disegno di legge provinciale n. 146/23: Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” (presentato dai consiglieri provinciali Arnold Schuler e Helmut Tauber (presentato dai consiglieri provinciali Arnold Schuler e Helmut Tauber). L’ass. Arnold Schuler ha chiarito che si trattava di un disegno di legge tecnico che recepiva le novitá a livello statale, relativamente alla sicurezza sulle piste e le aree attrezzate. “Abbiamo aspettato un po’ prima di farlo perché alcuni punti andavano chiariti anche a livello statale”, ha aggiunto, facendo riferimento alla discussione ancora in corso sulla larghezza delle piste da slitta originariamente prevista di 6 metri ma ora ancora in discussione nella Conferenza Stato-Regioni. Non solo ci si adeguava alle normative statali,m ma si definivano gli ambiti cui applicare le norme, il che era stato pure una grande sfide: si era deciso di applicarle alle aree sciabili attrezzate, le piste da fondo, da slitta e da slittino. Erano previste anche disposizioni sul limite al consumo di alcool sulle piste e sull’obbligo di casco: Schuler ha quindi invitato a sostenere il disegno di legge per essere pronti alla stagione invernale.

Helmut Tauber (SVP), co-firmatario, ha aggiunto che erano state inserite anche alcune norme per persone con disabilità, che avrebbero potuto accedere più facilmente agli impianti a fune ed essere maggiormente tutelati sulle piste, perché gli accompagnatori dovevano indossare indumenti colorati. Ha poi fatto riferimento alla campagna contro l’alcool della stagione 21-22, riferendo che era stato presentato ricorso in base al decreto 379 relativo al codice della strada del 1992: tale ricorso era stato accettato, quindi si sarebbe dovuto dare seguito a queste regole.

Alex Ploner (Team K) ha evidenziato che in provincia erano molti gli appassionati di sci e slitta, e che lui a inizio legislatura aveva presentato un disegno di legge proprio sulla sicurezza sulla slitta: ora finalmente si legiferava. Allora era appena stato eletto, e credeva che quando si presentava una proposta questa venisse discussa per il bene dei cittadini, e di fatto era stato contattato dal presidente della Provincia, dal capogruppo, dall’europarlamentare SVP, ma questi non avevano dato la loro disponibilità a sostenere il disegno di legge, anzi: un sindaco l’aveva accusato di sfruttare la sofferenza altrui – oggi però si parlava di piste da slitta larghe solo 6 metri, un alto di populismo, il capogruppo SVP aveva detto che le regole limitavano le libertà personali, l’europarlamentare Dorfmann aveva criticato la proposta, in particolare relativamente all’aspetto dei controlli, secondo lui non realizzabili, il Consiglio dei Comuni aveva detto che non serviva una legge, ma maggiori informazioni ai turisti, e ora esso aveva rilasciato un parere positivo al nuovo disegno di legge. Due anni fa si era attivato il legislatore a Roma, ha ricordato Ploner: “Sarebbe stato bello se l’esempio fosse partito da noi, con il mio disegno di legge”. La larghezza di 6 metri per la pista era stata certamente introdotta da chi non conosceva la disciplina: se si accettava questa norma si accettava anche questo. Ploner ha contestato anche che il dlp fosse costituito da un unico articolo suddiviso in 50 commi, ha chiesto poi se Tauber aveva segnalato alle persone che lui rappresentava quali erano le conseguenze relative alla disposizione sull’alcool: si faceva riferimento allo “stato di ebbrezza” previsto dal Codice della Strada: cosa sarebbe successo se il min. Salvini avesse disposto da domani lo 0,0%? egli aveva proposto a Schuler di impegnarsi a Roma per svincolare la legge sulle piste da sci dal Codice della strada. INoltre, non si sarebbe potuto sciare in stato di ebbrezza, ma si sarebbe potuto utilizzare lo slittino: questo non aveva senso. Vago era il concetto di “cattive condizioni di fondo” previsto al comma 21, sensato era l’obbligo di indossare il casco fino a 18 anni: forse si sarebbe dovuto obbligare tutti – già il 95% degli sciatori lo indossava – e ci voleva anche sulle piste da slitta. Ploner ha quindi annunciato un emendamento al fine di creare la figura del maestro di slitta, invitando la Provincia a farsi prima promotrice di questa iniziativa.

Hanspeter Staffler (Gruppo verde) ha evidenziato che si trattava di una legge tecnica, che disciplinava in maniera specifica al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle piste da sci, come dimostrava l’obbligo di casco fino a 18 anni. Si introducevano anche misure a riguardi delle persone con disabilità, che dovevano avere il diritto di utilizzare le piste: questo andava riconosciuto. Importante era anche la disposizione relativa alle risalite a piedi, con gli sci da alpinismo e ciaspole, vietata a meno che il gestore non attrezzasse la pista a questo scopo. La legge portava un maggiore onere finanziario e organizzativo per i gestori. Si notavano in particolare le sanzioni molto pesanti, per esempio una veniva aumentata da 5.000 a 50.000, un’altra da 7.000 a 200.000 €. In generale, la norma era un adeguamento tecnico lodevole che garantiva maggiore sicurezza sulle piste, e i Verdi accoglievano favorevolmente questo modo di procedere.

In replica, l’ass. Arnold Schuler ha detto a Ploner che pur essendo lui in maggioranza, anche le sue idee non erano state tutte approvate; in quanto alla legge sullo slittare presentata dal Team K, essa avrebbe comportato tante disposizioni tali da ridurre enormemente il numero di piste praticabili: con la norma in esame si interveniva solo dove necessario. In quanto all’alcool e al relativo emendamento, non c’era in merito competenza, quindi bisognava rifarsi alle norme statali: al momento, lì era previsto lo 0,8 per mille. Le persone con visibilità avrebbero dovuto ora indossare una pettorina per essere visibili, a meno che non fossero autonome e quindi non accompagnate – anche l’accompagnatore doveva rendersi visibile. L’assessore ha quindi ringraziato per la brevità della discussione generale.

L’ass. Schuler ha accolto l’ordine del giorno del Team K per una campagna di sensibilizzazione per slittare in sicurezza, comprendente i seguenti punti: (1) predisporre, in collaborazione con il Collegio provinciale dei maestri di sci e le scuole di sci, materiale informativo sulle regole di comportamento da seguire sulle piste da slitta e a metterlo a disposizione dei comprensori sciistici con piste da slitta, dei noleggiatori di slittini, delle scuole di sci, degli alberghi e degli esercizi pubblici; (2) porre maggiormente l’accento della campagna “Sicuro, mi diverto” sullo slittare in sicurezza in vista della stagione invernale 2023/24, rivol-gendo altrettanta attenzione a questo tema nell’ambito delle manifestazioni; (3) valutare l’istituzione di corsi di formazione e specializzazione per iniziare a slittare, (4) apporre in tutta la provincia una segnaletica con informazioni sulle regole di comportamento da seguire sulle piste e sui percorsi da slitta. Approvato con 24 sì il passaggio alla discussione articolata.

La norma era composta di 2 articoli, di cui il primo con 50 commi.

Articolo 1

Diego Nicolini (Movimento 5 Stelle), rilevando che era sempre più diffusa la passione per lo scialpinismo, e che molti avevano lasciato lo sci tradizionale, nonché che questa attività era per lo più esercitata da locali, evidenziava che l’alternativa alla risalita di una pista era il fuori pista, e che l’attivá di uno snowboarder era più pericolosa di quella di chi risaliva lentamente a bordo pista. Ha quindi chiesto di prevedere al comma 37 che fosse prevista una via di risalita a questo scopo per almeno una pista a comprensorio. Alex Ploner (Team K) ha proposto di estendere il divieto di consumo di alcool anche sulle piste da slitta, precisando il limite di 0,5 grammi per litro, nonché di introdurre il comma 50-bis relativo a una specializzazione per l’insegnamento della pratica della slitta. Ha poi ritirato il secondo emendamento perché gli era stato segnalato che non era pertinente giuridicamente con la norma in esame. L’ass. Arnold Schuler ha presentato un emendamento al comma 7 al fine di sostituire le parole “all’interno di aree sciabili attrezzate” con “all’interno delle zone sciistiche”, e uno per una nuova formulazione del comma 20. In quanto allo stato di ebbrezza, ha ritenuto meglio attenersi alle norme statali, con l’indicazione di tutto ciò che è superiore all’8 per mille. In merito all’emendamento di Nicolini, le possibilità di risalita andavano regolamentate in loco e i gestori si organizzavano in questo senso. Approvati gli emendamenti dell’ass. Schuler, respinti gli altri, è stato discusso l’articolo.

Alex Ploner (Team K) ha detto di non capire bene cosa intendesse al comma 17 con “le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore da loro stessi scelto”, ritenendo che il decreto statale fosse più chiaro: non si capiva chi doveva indossare la pettorina, né se si dovesse acquistare o meno. Giusto era tutelare le persone disabili, ma il comma era vago. In merito al comma 8, relativo alle associazioni sportive cui spetta la predisposizione delle piste per l’allenamento, ha chiesto se le associazioni erano a conoscenza della disposizione. Franz Ploner (Team K) ha fatto riferimento al comma 17 g relativo ai defibrillatori semiautomatici, chiarendo che essi dovevano poter essere utilizzati da tutti, non solo da personale di soccorso o specializzato come previsto nel comma. Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) si è associato all’osservazione di Ploner, evidenziando che essi si trovavano giá in tanti comuni, e ha aggiunto che c’erano anche aree non attrezzate utilizzate da chi si muoveva con gli sci o la slitta, quali vecchie aree sciistiche molto utilizzate dagli scialpinisti. L’ass. Arnold Schuler ha riferito, in quanto al comma 8, che chi predisponeva i paletti per gli allenamenti doveva poi anche toglierli, cosa che era logica. In merito ai defibrillatori, il testo riprendeva quanto previsto dal decreto statale. L’articolo 1 è stato quindi posto in votazione e approvato con 17 sì e 5 astensioni.

Via libera anche all’articolo 2 con 15 sì e 7 astensioni.

Dichiarazioni di voto.

Alex Ploner (Team K) ha ritenuto che non si fosse lavorato nel dettaglio, e criticato di nuovo la disposizione sulla larghezza di 6 metri delle piste da slitta: in un’intervista, lo stesso Schuler aveva detto che non bisognava abbassare i pantaloni a Roma, e tuttavia così era stato fatto. Ha quindi invitato a non farsi dire dallo Stato come si deve slittare in Alto Adige e a mostrare più polso.

Il dlp 146/23: Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” è stato messo in votazione e approvato con 17 sì e 5 astensioni.

La prima sessione di lavori di luglio è terminata: il plenum torna a riunirsi dal 24 al 28 luglio prossimi.