Alto Adige, nominati cinque direttori di Dipartimento

giovedì, 22 febbraio 2024

Bolzano – Su proposta di Magdalena Amhof, assessora provinciale al Personale, la nuova Giunta provinciale ha nominato buona parte dei direttori di Dipartimento. Da oggi, Ulrich Stofner dirigerà il Dipartimento Protezione civile, Diritti civili, Pari opportunità e Comunicazione quale direttore di Dipartimento del presidente Arno Kompatscher. Armin Gatterer è stato nominato direttore del Dipartimento Innovazione e Ricerca, Musei, Beni culturali e Cultura Tedesca, che risponde all’assessore provinciale Philipp Achammer. L’assessore provinciale Achammer è anche responsabile del Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca, per il quale Gustav Tschenett continuerà il suo lavoro come direttore.

Martin Vallazza rimarrà il braccio destro dell’assessore provinciale Daniel Alfreider come direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Tra i direttori di Dipartimento è nuovo, invece, l’ingegner Alexander Gruber, che in precedenza era a capo dei Servizi tecnici del Comune di Bressanone. In qualità di direttore del Dipartimento Ambiente, Protezione della natura e del clima, Energia, Sviluppo del Territorio e Sport, assisterà il nuovo assessore provinciale Peter Brunner.

I direttori di Dipartimento sono nominati sulla base della legge provinciale sulla dirigenza (LP n. 6/2022). Secondo questa legge, le posizioni da ricoprire devono essere bandite come posti per dirigenti, nel caso dei direttori di Dipartimento come posti per dirigenti di primo livello. L’assessore responsabile in seno alla Giunta provinciale è poi chiamato alla valutazione e alla selezione. Le nomine sono effettuate dalla Giunta provinciale.