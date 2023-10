Alto Adige, i risultati delle Elezioni Provinciali: SVP in calo, bene la destra tedesca. Rebus formazione Giunta

lunedì, 23 ottobre 2023

Bolzano – Concluse le operazioni di scrutinio, in base ai dati provvisori, sono 12 i partiti che accedono al nuovo Consiglio provinciale dell’Alto Adige. Foto @ASP.

I primi dati dai seggi elettorali sono arrivati nella serata di ieri (22 ottobre), subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 21.00. Successivamente nelle quasi 500 sezioni allestite sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Ora sono disponibili i risultati provvisori, in base ai quali sarà possibile attribuire la suddivisione dei seggi del prossimo Consiglio provinciale. Complessivamente hanno votato 290.299 persone, compresi i voti espressi per corrispondenza (13.175). Le operazioni di scrutinio si sono svolte senza particolari intoppi.

L’esito ufficioso dei risultati elettorali

Alla fine sono risultati validi 290.299 voti distribuiti tra SVP (34,5%), Team K (11,1%), Süd-Tiroler Freiheit (10,9%), Verdi-Grüne-Verc (9,00%), Fratelli d’Italia (6,00%), JWA- Wirth Anderlan (5,9%), die Freiheiltichen (4,9%), PD – Partito Democratico (3,5%), Für Südtirol mit Widmann (3,4%), Lega Salvini-Uniti per l’Alto Adige (3,00%), La Civica (2,6%), VITA (2,6%), Movimento 5 Stelle (0,7%), Enzian (0,7%), Forza Italia (0,6%), Centro Destra (0,6%).

Di fatto, un calo di oltre 4 punti percentuali per l’Svp , con una Giunta tutta da formare con tante incognite, dal peso di FdI, una Lega indebolita e il il rebus del partner tedesco, che per la prima volta sembra indispensabile: quello che sarebbe divenuto partner cinque anni fa, la Lega, viene sorpassata da FdI (primo partito italiano al 6%) e PD e si ferma al 3%. A Bolzano e Laives la forza politica della premier Giorgia Meloni è stato il primo partito. Sul versante tedesco, voto spaccato tra forze di destra e quelle liberali, oltre alla risalita dei Verdi e ad un significativo 5,9% raccolto dall’ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan.

I seggi assegnati

Secondo i dati provvisori il calcolo per l’attribuzione dei mandati nel Consiglio provinciale prevede 12 partiti rappresentati in Consiglio e questa assegnazione ufficiosa: SVP 13 seggi, Team K (4), Süd-Tiroler Freiheit (4), Verdi-Grüne-Verc (3), Fratelli d’Italia (2), JWA – Wirth Anderlan (2), die Freiheitichen (2), PD – Partito Democratico (1), Für Südtirol mit Widmann (1), Lega-Uniti per l’Alto Adige (1), La Civica (1), VITA (1), Movimento 5 Stelle (0), Enzian (0), Forza Italia (0), Centro Destra (0).