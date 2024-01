Alto Adige: Esami di Maturità 2024, le materie della scuola italiana

mercoledì, 31 gennaio 2024

Bolzano – Rese note le materie degli esami di Maturità 2024. Circa 1.400 gli studenti delle scuole superiori in lingua italiana alle prese, dal 19 giugno, con l’esame di Stato.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato anche quest’anno la comunicazione delle materie oggetto degli esami di Stato per le scuole secondarie di II grado (superiori). Per la Provincia di Bolzano, in particolare, sono stati sentiti i rappresentanti delle tre Intendenze scolastiche. I quadri di riferimento delle discipline sono forniti direttamente dal Ministero e risultano, quindi, uniformati a livello nazionale e attenti alle differenze di settore e di indirizzo (licei, tecnici, professionali).

Nella Provincia autonoma di Bolzano gli studenti affronteranno, altresì, una terza prova scritta, oltre alla prima (italiano) e la seconda che è caratteristica di ogni indirizzo: quella di accertamento delle competenze di tedesco seconda lingua, materia assegnata ad un commissario esterno. Complessivamente con le tre prove scritte i candidati potranno ottenere un massimo di 40 punti, suddivisi in 15 punti per la prima e la seconda prova e 10 per la terza.

Le prove si svolgeranno il 19, 20 e 21 giugno 2024, tranne là dove l’indirizzo preveda uno svolgimento della seconda prova articolato su più giornate. A compimento dell’esame viene previsto il colloquio su più discipline ed ambiti di competenza. L’accertamento delle competenze in tedesco seconda lingua, nel corso di una delle diverse fasi del colloquio, rimane obbligatorio. Con la prova orale gli studenti potranno ottenere fino ad un massimo di 20 punti.

Le sedi in cui si svolgeranno gli esami di Stato per la scuola della provincia di Bolzano sono 16, di cui 10 in istituti a carattere statale, 6 in istituti paritari, oltre che alla Scuola professionale provinciale “Einaudi” di Bolzano, sede del corso CAPES, per l’esame di Stato nella Formazione Professionale che permette l’accesso al titolo di studio statale.