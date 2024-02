Alto Adige, due anni di Piano della mobilità ciclistica: nuove piste e parcheggi

giovedì, 8 febbraio 2024

Bolzano – Dalla presentazione del Piano della mobilità ciclistica, piste ciclabili intercomunali ulteriormente ampliate con 28 milioni. Alle stazioni ferroviarie di Brunico e Bressanone parcheggi per bici.

Da quando, nel maggio 2022, è stato adottato il primo Piano della mobilità ciclistica a livello provinciale, molto è stato fatto per migliorare le infrastrutture ciclabili e promuovere l’uso della bicicletta in Alto Adige. Il Piano della mobilità ciclistica della Provincia, adottato nel maggio 2022, è un documento di pianificazione e strategia per lo sviluppo della mobilità ciclabile fino al 2030 e mira a promuovere la bicicletta nel suo complesso. Il documento strategico comprende anche più di 120 misure volte a facilitare l’uso della bicicletta.

Rete di piste ciclabili ulteriormente ampliata

Tra il 2022 e il 2023 sono stati concessi 28 milioni di euro di finanziamenti provinciali ed europei per la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili intercomunali. La Giunta provinciale ha definito i criteri per la concessione dei finanziamenti nel 2023. “L’obiettivo è promuovere l’uso quotidiano della bicicletta in Alto Adige”, afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. I progetti più importanti includono la costruzione della pista ciclabile tra San Giacomo e Laives e la pista ciclabile su via Merano a Bolzano, già parzialmente realizzate. Sono inoltre previste altre piste ciclabili in centri urbani come Merano, Bressanone, Brunico e Lana.

Parcheggi sicuri nelle stazioni ferroviarie

“Per promuovere la mobilità ciclabile in Alto Adige sono necessarie infrastrutture adeguate e vogliamo continuare a lavorarci anche in futuro”, afferma Alfreider. Con i box per biciclette chiusi a chiave a Bressanone e Brunico, ad esempio, è ora disponibile un servizio più comodo per gli utenti di altoadigemobilità, afferma soddisfatto l’assessore provinciale. Nelle stazioni ferroviarie di Bressanone e Brunico sono stati installati box individuali e collettivi. I box possono essere prenotati tramite un’app e offrono parcheggi sicuri e protetti dalle intemperie direttamente in stazione per diversi periodi di tempo (da un giorno a un anno). Per i box bici sono previste altre sedi.

Verso una maggiore mobilità ciclistica con molti progetti

Tra le altre misure attuate vi sono le linee guida “Parcheggi per biciclette”, le nuove norme sui percorsi ciclabili, una segnaletica coerente e chiara, attualmente in fase di elaborazione, diverse campagne di test sulle e-bike e la convocazione regolare dei quattro gruppi direttivi per la mobilità ciclistica. Per promuovere la consapevolezza della mobilità sostenibile fin dalla più tenera età, sono stati avviati corsi di ciclismo per le scuole e kit di mobilità per gli asili, spiega Alfreider.

“La consulenza specialistica del Centro di competenza per la bicicletta e l’inserimento e la manutenzione dei geodati relativi alla mobilità ciclistica nel GIP Alto Adige contribuiscono a migliorare l’infrastruttura ciclistica”, riferiscono Olivia Kieser, responsabile del progetto Green Mobility della Sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, e Fabio Merati, tecnico dell’Ufficio provinciale Infrastrutture e mobilità sostenibile. L’organizzazione di due bike party serve a promuovere la cultura della bicicletta in Alto Adige. Inoltre, si sta lavorando a un concetto di segnaletica per i percorsi ciclabili e la promozione della mobilità sostenibile è in fase di revisione per tenere ancora più in considerazione la bicicletta.

La versione stampata dellle linee guida “Parcheggi per biciclette” e del Piano della mobilità ciclabile può essere ritirata presso l’Ufficio provinciale Infrastrutture e la mobilità sostenibile di Bolzano o presso la Sta – Green Mobility di Bolzano.