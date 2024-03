Alto Adige, collaborazione tra carabinieri e scuole

venerdì, 15 marzo 2024

Bolzano – Il Dirigente dell’Istituto comprensivo “Bolzano II – Don Bosco”, costituito dalle scuole primarie “A. Langer” e “Don Bosco” e dalla scuola secondaria di primo grado “A. Negri”, accompagnato dalla docente Vicaria e dalle tre docenti referenti di plesso, hanno incontrato, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri del Capoluogo, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone.

L’evento, parte integrante di tante altre attività già svolte dall’Arma di Bolzano con altri Istituti di ogni ordine, grado e appartenenza linguistica, ha permesso di gettare le basi per una proficua collaborazione fra la Benemerita e gli intervenuti, tracciare le linee guida di progetti che saranno intrapresi sin dalla prossima primavera, nell’ottica di prevenzione, deterrenza della devianza giovanile, lotta al fenomeno del bullismo e diffusione del concetto della “cultura della legalità”. Saranno altresì organizzati, in sinergia con il predetto Istituto, servizi specifici di perlustrazione preventiva, anche in orario extrascolastico, per la deterrenza e l’individuazione precoce di eventuali fenomeni di adescamento degli studenti minori e di liti fra scolari.

Saranno infine calendarizzati seminari aperti alle famiglie per valorizzare e rinforzare il senso di legalità e di appartenenza alla comunità, che la maggioranza dei cittadini presenti sul territorio del quartiere di riferimento delle tre scuole possiede e manifesta senza esagerate esibizioni, ma con atti concreti e ripetuti”.

Al riguardo il Comandante della Compagnia, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone: “L’incontro con il Dirigente dell’Istituto comprensivo Bolzano II – Don Bosco si inserisce nel solco delle molteplici iniziative che l’Arma di Bolzano effettua già da tempo per infondere sicurezza nei cittadini ed espandere il concetto di legalità. Sono sicuro che la collaborazione con queste scuole sarà una vera e propria intesa operativa attraverso cui profondere sforzi sinergici a beneficio di tutto il quartiere.

Siamo pronti ad incontrare ragazzi e genitori per abbattere qualsiasi pregiudizio e sostenere famiglie e scuole con progetti concreti, affinché la legalità sia affermata, sostenuta e ricercata con un’unica grande voce“.