Alto Adige, Assistenti scuola di sci: iscrizione all’esame di idoneità a 16 anni

mercoledì, 15 novembre 2023

Bolzano – D’ora in avanti gli interessati all’esame di idoneità come assistente di scuola di sci, potranno iscriversi nell’anno solare in cui compiono il 17° anno d’età, anziché attendere quello della maggiore età. Su suggerimento del Collegio professionale dei maestri di sci di Bolzano, l’assessore competente, Arnold Schuler, ha presentato la relativa delibera alla Giunta provinciale. Foto @USP.

È stato deliberato che le persone interessate potranno iscriversi al test attitudinale per la formazione come assistenti di scuola di sci all’età di 16 anni. “Per le scuole di sci altoatesine è un sollievo che non ci siano più indicazioni stringenti sui contenuti per il tirocinio di 100 ore dei candidati. Questo dà loro maggiore libertà nell’organizzare i tirocini, che potranno anche essere adattati alle competenze individuali dei partecipanti”, ha affermato l’assessore.

Anche il regolamento d’esame è stato modificato. Le materie teoriche già incluse nella prova Eurosecuritè, prerequisito per i maestri di sci, non faranno più parte della valutazione. La novità, altresì, è che il Telemark non entrerà più nella parte pratica dell’esame di maestro di sci di fondo, potrà essere conseguito come specializzazione dopo l’abilitazione a maestro di sci. I nuovi criteri trovano applicazione dal giorno successivo allo loro approvazione in Giunta.