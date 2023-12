Alto Adige, adeguamento dei servizi di trasporto pubblico: i nuovi orari e novità da domenica

martedì, 5 dicembre 2023

Bolzano – In tutta Europa, e anche in Alto Adige, la seconda domenica di dicembre è il termine ultimo per l’aggiornamento degli orari di autobus e treni. Quest’anno i nuovi orari dei trasporti pubblici in Alto Adige entreranno in vigore il 10 dicembre. I nuovi orari comporteranno miglioramenti per i passeggeri, in particolare collegamenti aggiuntivi con gli autobus al mattino e alla sera e nei fine settimana e collegamenti migliori in molte località. L’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, sottolinea: “Ogni nuovo orario è un lavoro di precisione. Con questo nuovo orario possiamo ancora una volta ampliare e migliorare i nostri servizi di trasporto pubblico. È necessaria una rete di collegamenti fitta e completa per migliorare i collegamenti con le aree periferiche e rendere gli autobus e i treni un’alternativa ancora più attraente all’auto privata”. Gli orari sono stati creati dopo aver incorporato i feedback dei Comuni, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni turistiche, nonché i suggerimenti degli utenti del trasporto pubblico, che hanno presentato i loro commenti e le loro proposte di miglioramento direttamente all’Ufficio Trasporto persone come parte del processo di elaborazione degli orari.

Tutti gli orari sempre a portata di mano: l’app altoadigemobilità

Con l’app altoadigemobilità e sul sito web “altoadigemobilità”, i passeggeri hanno a portata di mano tutte le informazioni e gli orari aggiornati in modo rapido e gratuito. Anche la pianificazione del percorso è possibile tramite l’app. “Basta uno sguardo allo smartphone per essere sempre aggiornati su orari e modifiche”, spiega Alfreider. Il sito web www.suedtirolmobil.info e l’app sono disponibili nelle tre lingue ufficiali della provincia, tedesco, italiano e ladino, oltre che in inglese.

Ecco le principali novità in materia di orari

Ferrovia

• Bolzano – Merano (200): servizio ogni mezz’ora (anziché ogni ora) anche la domenica e i giorni festivi;

• Fortezza – S. Candido (100): gli orari di partenza dalla stazione di Fortezza sono stati posticipati ai minuti 21 e 51 (anziché 20 e 50);

• Brennero – Bolzano – Verona (400): dal lunedì al venerdì saranno offerti autobus sostitutivi tra le stazioni di Fortezza e Bolzano durante l’intervallo di manutenzione (partenza dalla stazione di Fortezza alle 9.15; partenza dalla stazione di Bolzano dalle 11.02);

• Merano – Malles (250): la sera, il sabato, la domenica e nei giorni festivi i tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi della ferrovia saranno regolati in base al minor volume di traffico in bassa stagione;

• Merano – Malles (250): i treni 7000 e 7002 da Malles in direzione Merano partono 2 minuti prima sull’intero percorso; anche il treno 7001 da Merano in direzione Malles parte 2 minuti prima sull’intero percorso; il treno 7003 dalla stazione di Marlengo in direzione Malles parte invece un minuto prima (6.44).

Autobus

Bolzano e dintorni

• Caldaro – Bolzano (131): reintroduzione dell’intervallo di 15 minuti in inverno e introduzione di una corsa anticipata alle 6.49 da Appiano Stazione;

• Oltradige – Bolzano Zona Industriale (137): nuova corsa a metà giornata (partenza da Bolzano City Clinic alle 13.17; partenza da Caldaro Piazza Rottenburg alle 13.50). È stata invece annullata la prima corsa anticipata;

• Bolzano – Castelrotto – Bressanone (170): dal 17 giugno 2024, introduzione di un intervallo di 15 minuti dal lunedì al venerdì sulla linea Bolzano – Castelrotto.

Merano e dintorni, Val Venosta

• Val Martello (262): dal 26 dicembre al 17 marzo, durante le vacanze di Natale e Carnevale e nei fine settimana, saranno introdotte corse di autobus da Martello Paese a Martello di Dentro. In estate è previsto un autobus diretto da Laces a Martello di Dentro;

• Malles – Passo Resia – Landeck (273): introduzione di un servizio di autobus rapido quotidiano e a cadenza oraria.

Valle Isarco e Alta Valle Isarco

• Bressanone – Plancios – Passo Erbe (323): introduzione di una nuova linea nel periodo dal 18 maggio al 13 ottobre 2024.

Val Pusteria

• Bus San Candido – Brunico (402): dal lunedì al venerdì introduzione di un servizio di autobus ogni due ore.