Alto Adige, A22 gratis: via libera alla bozza di convenzione

mercoledì, 1 marzo 2023

Bolzano – La Giunta provinciale altoatesina ha approvato la bozza di convenzione che consentirà a tutti gli utenti di transitare gratis fra i caselli di Bolzano Nord e Sud. Progetto pilota al via il 1° aprile.

L’iniziativa, denominata “Bozner Urban-Pass Bolzano”, è il frutto di uno studio condotto condotto dal “Tavolo tecnico BrennerLEC After-LIFE”. La Provincia di Bolzano, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, può assumersi gli oneri che derivano dal transito di veicoli su determinati tratti autostradali (art. 11/quater della Legge provinciale 16 marzo 2000, n.8). Il Programma NO2 indica che la deviazione di una parte del traffico di attraversamento della città di Bolzano, sul tratto autostradale tra i caselli di Bolzano Nord e Sud, può alleviare la congestione del traffico e quindi migliorare la qualità dell’aria in alcune parti della città. La Giunta ha dato il via libera alla bozza di convenzione, che verrà sottoscritta dall’assessore provinciale all’Ambiente Giuliano Vettorato.

La sperimentazione

Mutuando la sperimentazione già avviata in Trentino lungo l’A22 del Brennero, in entrambe le direzioni, tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord, il progetto pilota “Bozner Urban-Pass Bolzano” consentirà a tutti gli utenti di transitare gratuitamente nel tratto in questione, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, tra le ore 7 e le ore 9, e tra le ore 16 e le ore 19. L’iniziativa verrà attuata, in via sperimentale, dall’1 aprile al 31 dicembre, per tutti i viaggiatori in possesso di Telepass o altro sistema di telepedaggio, che daranno comunicazione preventiva di adesione ad A22. Durante il periodo sperimentale verrà monitorato il comportamento degli utenti e valutato il grado di efficienza ambientale dell’iniziativa attraverso il “Tavolo tecnico BrennerLEC AfterLIFE”. L’investimento previsto da parte della Provincia ammonta a circa 228.000 euro.