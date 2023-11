Alto Adige, 4,35 milioni di euro da tre centrali idroelettriche

mercoledì, 8 novembre 2023

Bolzano – La Giunta provinciale ha approvato i piani ambientali delle centrali elettriche di Lappago, Mules e Sarentino. I fondi andranno a beneficio dei rispettivi comuni rivieraschi nel periodo 2023-2025.

L’esecutivo provinciale ha approvato i piani ambientali per il triennio 2023-2025 delle centrali di Lappago, Mules e Sarentino. Ai comuni rivieraschi di Selva dei Molini, Campo Tures e Sarentino verranno destinati complessivamente 4,35 milioni di euro. “Le misure di miglioramento e compensazione finanziate attraverso i fondi ambientali rappresentano un grande valore aggiunto per la nostra provincia”, ha sottolineato il presidente della Giunta Arno Kompatscher. “Tali fondi vanno a beneficio della collettività, dei cittadini altoatesini, e sono un’espressione concreta dei risultati raggiunti autonomamente nel settore energetico.”

Per l’attuazione dei piani triennali è prevista la stipula dei rispettivi protocolli d’intesa tra la Provincia di Bolzano, le comunità rivierasche interessate e il concessionario Alperia Greenpower GmbH. La Giunta provinciale li ha approvati autorizzando l’assessore all’Energia, Giuliano Vettorato, a firmare i protocolli.

Centrale di Lappago: 1,35 milioni di euro per misure ambientali

La concessionaria Alperia Greenpower GmbH mette a disposizione 1,35 milioni di euro per interventi di miglioramento e valorizzazione dell’ambiente nel bacino della centrale di Lappago per il periodo 2023-2025. Di questi, 300.000 euro sono destinati ad interventi propri, 700.000 euro alla comunità fluviale di Selva dei Molini e 350.000 euro alla Provincia di Bolzano per interventi ambientali nel bacino idrografico.

Centrale di Mules: 1,15 milioni di euro per misure ambientali

Il concessionario Alperia Greenpower finanzierà 1,15 milioni di euro nel periodo 2023-2025 per misure di miglioramento ambientale nei due comuni rivieraschi della centrale di Mules. Al Comune di Campo Tures spettano circa 317.000 euro, al Comune di Selva dei Molini circa 260.000 euro, mentre alla Provincia di Bolzano spetteranno circa 288.000 euro. Il concessionario stesso investirà 285.000 euro in misure ambientali.

Centrale di Sarentino: 1,85 milioni di euro per misure ambientali

Il gestore della centrale di Sarentino, Alperia Greenpower, mette a disposizione un totale di 1,85 milioni di euro per misure di miglioramento ambientale nel periodo dal 2023 al 2025. Il gestore della centrale tratterrà 400.000 euro per le proprie misure, la comunità fluviale di Sarentino riceverà circa 967.000 euro, mentre alla Provincia di Bolzano verranno destinati, di diritto, circa 483.000 euro, da investire in misure di compensazione ambientale.