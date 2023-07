Alta Valtellina, aggiornamento su ghiaccio per il Soccorso alpino bresciano

venerdì, 14 luglio 2023

Santa Caterina Valfurva – Trasferta in Alta Valtellina, sul ghiacciaio dei Forni, sopra Santa Caterina Valfurva, per i tecnici della V Delegazione Bresciana. Una decina i soccorritori che hanno partecipato a un aggiornamento su ghiaccio: tema della giornata, l’autosoccorso su ghiacciaio e l’utilizzo del cavalletto Cevedale.

Si tratta di un’attrezzatura specifica, costruita in lega leggera, di derivazione aeronautica, molto utile in caso di soccorso organizzato in crepaccio. Il cavalletto Cevedale permette di lavorare con un tecnico e con un sanitario per l’estrazione della persona bloccata o infortunata.