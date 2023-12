Alta Valle Camonica, nuovo quad per il Soccorso alpino

sabato, 23 dicembre 2023

Vione – La Stazione di Temù del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, ha ringraziato tutti i benefattori che hanno reso possibile l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, un quad CAN AM, consegnato l’estate scorsa e già entrato a fare parte della dotazione. Il mezzo è utilizzato per raggiungere in tempi brevi i luoghi d’intervento in ambiente ostile e quindi per dare un servizio migliore alle comunità locali.

Durante la serata, i presenti hanno partecipato alla Messa, celebrata dal parroco che in piazza, a Vione, ha benedetto i mezzi di soccorso. Erano presenti anche il sindaco (nonché presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica) e il comandante dei Carabinieri di Vezza d’Oglio, oltre ai soccorritori della Stazione di Temù. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo donato da enti e privati cittadini dell’Alta Valle Camonica.

La celebrazione della Messa è anche un momento per ricordare persone care e per augurare buone feste alla cittadinanza.