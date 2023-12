Alta richiesta del Silter Dop, Baccanelli: “La qualità è la nostra carta vincente”

domenica, 24 dicembre 2023

Berzo Demo (Brescia) – Il Silter Dop è uno dei formaggi maggiormente richiesti e apprezzati sulle tavole del periodo natalizio e non solo in Valle Camonica. In occasione degli auguri natalizi il presidente del Consorzio Silter Dop, Oscar Baccanelli (nel video), ha tracciato un quadro sull’attività, evidenzando che “oggi il formaggio Silter Dop è richiesto oltre i confini della Valle Camonica e del Sebino Bresciano dove viene prodotto”.

“La nostra attività – aggiunge Baccanelli sta proseguendo con grande impegno e al cliente indichiamo l’origine e anche la malga dove viene prodotto e questo è una garanzia per chi acquista i nostri prodotti”. “

Numerose le iniziative messe in campo durante il 2023 da Malghe aperte al recente Festival a Temù e la risposta della clientela è positiva. I produttori sono soddisfatti dell’interesse e delle richieste per il tipico formaggio camuno. “Abbiamo avuto un incremento di richieste del Silter Dop e questo è dovuto soprattutto all’alta qualità e genuità del formaggio”, conclude Oscar Baccanelli.

Il formaggio Silter esalta i primi piatti tradizionali e viene gustato a inizio e fine pasto con vini bianchi, profuma di erbe di montagna e il suo uso in cucina è vario, può essere utilizzato dai casoncelli ai risotti, come condimento per paste e gnocchi, come ripieno di carne e di torte salate, oltre ad essere perfetto per fondute e polenta. Ottimo da gustare anche al naturale, e si abbina bene a eccellenze della zona come Franciacorta DOP o al Valcamonica IGP. Per questo è apprezzato e richiesto per i menù del Natale 2023.

di A.Pa.