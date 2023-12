Alta Badia, kickoff di stagione invernale: i primi appuntamenti e le proposte di dicembre

venerdì, 1 dicembre 2023

Corvara – Meno di una settimana al via: il prossimo 5 dicembre a Movimënt, in Alta Badia, inizia un inverno di sfrecciate in pista e pranzi in rifugio di fronte alle vette imbiancate. L’inaugurazione vera e propria va in scena giovedì 7 dicembre, con l’Invern Opening Party al Gran Risa Chalet, proprio davanti al punto di arrivo della leggendaria e omonima pista.

Un esordio con musica, piatti ladini e dj set, un kickoff carico di energia in attesa del primo grande appuntamento di stagione, la Coppa del Mondo di Sci del 17-18 dicembre. Domenica grande attesa per lo slalom gigante, mentre lunedì tocca allo slalom gigante parallelo, in versione notturna, sulla pista illuminata. Due sfide ormai classiche che richiamano un pubblico di appassionati a bordo pista, pronto a festeggiare al traguardo gli atleti migliori del mondo. L’appuntamento è arricchito dal Test the Best a monte del Piz La Ila: si potranno provare materiali sportivi di alta qualità, sci, casci e protezioni messi a disposizione dai marchi di riferimento del settore.

Proposte e card di stagione

Sugli sci il tempo vola, ed arriva sempre troppo presto il momento di tornare a casa. La proposta Dolomiti Superpremière, valida fino al 23 dicembre, incoraggia chi si ferma come minimo quattro notti, regalandogli un’intera giornata di sci gratuita. A questa promozione partecipa anche il Movi Family Apart-Hotel, il primo hotel “family oriented” dell’Alta Badia, con appartamenti con vista sulle montagne e proposte innovative per tutta la famiglia.

Inoltre, da quest’anno la My Dolomiti Card – la chiave che apre Movimënt – diventa una vera e propria tessera riutilizzabile, come quella di un bancomat, da conservare e ricaricare ogni volta che lo si desidera tramite lo shop: una piccola novità nel segno della sostenibilità. E c’è un omaggio – il 5% di sconto – per chi completa l’acquisto dello skipass giornaliero o plurigiornaliero almeno 48 ore prima di inforcare gli sci.

Le piste in tempo reale con Snow Management

Operazione trasparenza. A chi è perennemente alla ricerca della neve perfetta Movimënt mostra in tempo reale lo stato di ogni pista e l’attività di ogni impianto. Così sciatori e turisti hanno tutti gli elementi per decidere dove andare a sciare, senza il rischio di rimanere delusi. I dati vengono forniti con costanza e affidabilità da Snowman, ovvero Snow Management: è un sistema sviluppato dalla società BPEng presso il Polo Tecnologico di Rovereto, e mette in relazione la quantità di neve prodotta dai cannoni con quella presente in pista, tenendo in considerazione la morfologia del terreno. A partire da queste informazioni, tutte geolocalizzate, gli addetti comprendono quali impianti è necessario azionare e per quanto tempo, una soluzione che permette di risparmiare acqua ed elettricità.