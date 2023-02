Alpini, firmato l’atto di costituzione del Comitato d’Onore dell’Adunata

sabato, 11 febbraio 2023

Trieste – Con la costituzione del Comitato d’Onore dell’Adunata degli Alpini che ha il compito di mantenere i rapporti istituzionali, indicare e autorizzare le iniziative e le attività preparatorie della manifestazione, è stato dato il via ufficiale alla parte operativa del grande evento che dall’11 al 14 maggio coinvolgerà Udine.

L’atto è stato firmato al palazzo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dal presidente dell’Ana Sebastiano Favero, da presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dal sindaco di Udine Pietro Fontanini e dal presidente della Sezione Ana di Udine Dante Soravito de Franceschi. All’incontro erano presenti anche il gen. B. Matteo Spreafico, Capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine e il responsabile Ana dell’organizzazione dell’Adunata, Carlo Macalli.

Il governatore Fedriga ha espresso gratitudine all’Ana per l’opportunità offerta al capoluogo friulano e ha ricordato come l’Adunata sia una delle iniziative di maggior visibilità a livello nazionale e “per la nostra regione sarà una grande vetrina che contribuirà a rafforzare l’importante opera di promozione su cui in questi anni abbiamo investito”.

Il presidente Favero ha invece evidenziato il senso profondo delle adunate che rappresentano un momento del ricordo e della testimonianza ‘per non dimenticare’.

Il sindaco di Udine ha sottolineato l’importanza dell’evento che la città è pronta ad accogliere e il riconoscimento agli alpini, mentre Soravito de Franceschi ha parlato della macchina organizzativa che può contare su 3.000 persone impegnate fino a maggio nell’organizzazione. Nell’occasione è stato presentato il programma di massima dell’Adunata.