Alpeggiatori, corso di aggiornamento ERSAF in Valle Camonica e Valtellina

martedì, 28 marzo 2023

Esine (Brescia) – In Valle Camonica e Valtellina torna il corso di aggiornamento per alpeggiatori, basato su “Comunicazione fai-da-te, web marketing e social network per la valorizzazione multifunzionale dell’alpeggio“.

Nell’ambito del progetto attuativo “Implementazione dell’osservatorio degli alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione degli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione 2022-2023-2024” promosso da Regione Lombardia e attuato da ERSAF, anche per il biennio 2023 e 2024 sono previste attività di formazione specifiche per gli alpeggiatori, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni in quota ed accompagnare le aziende agricole al consolidamento o all’avvio di attività multifunzionali nelle malghe. Per ogni annualità sono in programma due corsi, che verranno svolti in due aree differenti per favorire la partecipazione. I primi corsi, per l’anno 2023, si propongono di fornire le basi generali e gli elementi minimi di coordinazione di immagine nell’utilizzo dei più comuni social network (Facebook e Instagram), incentivare l’uso strategico dei testi e fornire suggerimenti nella comunicazione con gli utenti finali, per insegnare le basi della divulgazione di informazioni e del marketing al fine di costruire community di promozione aziendale, per la valorizzazione delle produzioni e la fidelizzazione della clientela con pochi e semplici strumenti. Il corso è gratuito, aperto a tutti sino ad un numero massimo di 20 partecipante per ogni sede.

PROGRAMMA

VALLE CAMONICA

SEDE A: C.F.P. “Padre Marcolini” via Madre Annunciata Cocchetti 5 – Capo di Ponte (Brescia)

Giovedì 20 aprile

MODULO 1 – “Comunicazione fai-da-te per produttori agrozootecnici, con particolare riferimento all’implementazione e consolidamento della multifunzionalità in alpeggio”

mattino: 09.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 16.00

Giovedì 27 aprile

MODULO 2 – “Usare Facebook e Instagram per la valorizzazione e la promozione dell’alpeggio e dei prodotti, nonché per la creazione di community di clienti fidelizzati”

mattino: 09.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 16.00

VALTELLINA

SEDE B: Struttura Polifunzionale “Palamukka” via Bruno Castagna Nr. 19 – Morbegno (Sondrio)

Venerdì 21 aprile

MODULO 1 – “Comunicazione fai-da-te per produttori agrozootecnici, con particolare riferimento all’implementazione e consolidamento della multifunzionalità in alpeggio”

mattino: 09.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 16.00

Venerdì 28 aprile

MODULO 2 – “Usare Facebook e Instagram per la valorizzazione e la promozione dell’alpeggio e dei prodotti, nonché per la creazione di community di clienti fidelizzati”

mattino: 09.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 16.00

DETTAGLI DEL CORSO E MODALITÁ DI ISCRIZIONE

Il corso è articolato in due sedi, una a Capo di Ponte (Brescia) ed una a Morbegno (Sondrio). I due moduli di ciascuna sede sono separati, ma si consiglia di partecipare ad entrambi in quanto strettamente collegati.

L’obiettivo formativo è infatti acquisire le competenze base per poter organizzare e gestire una comunicazione efficace e sostenibile per la propria azienda, promuovendo nel contempo i prodotti realizzati in malga attraverso il semplice uso di strumenti a disposizione di tutti (smartphone, PC, Internet). Non sono richieste particolari competenze o attrezzature.

Il corso è particolarmente indicato per tutte le aziende che intendono approcciarsi o consolidare le metodologie di attività multifunzionale in alpeggio. Tuttavia, chiunque può partecipare liberamente.

Docente dei moduli sarà Marco Geronimi Stoll, comunicatore con quaranta anni di esperienza, consulente di piccole e piccolissime imprese, membro fondatore di rete smarketing°. Autore di numerosi volumi sulla comunicazione di nicchia per le piccolissime imprese, è stato docente per Università Statale di Milano, Università Cattolica e Supsi (università svizzera).

Il corso è gratuito ed è aperto ai singoli ed tutte le aziende agricole con sede in Regione Lombardia, con un limite di 20 partecipanti per ogni sede. In caso di esubero di richieste, la priorità verrà data in base all’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione e, in subordine, a coloro che intendono partecipare ad entrambi i moduli. Il corso si terrà in presenza, secondo le normative Covid-19.

Un attestato di partecipazione verrà rilasciato a seguito della frequenza di ciascun modulo. L’attestato sarà valevole anche per la presentazione delle proposte di gestione nei bandi, adottando le Linee Guida regionali.

Le iscrizioni sono aperte, entro e non oltre, venerdì 14 aprile 2023. Per iscriversi è necessario restituire la scheda (compilata e firmata) in formato cartaceo (con consegna a mano) o elettronico, all’indirizzo di posta elettronica indicato di seguito.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio ERSAF di Breno, piazza Tassara 3 – Breno (Breno) tel. 0364.322345, indirizzo di posta elettronica e-mail osservatorio.alpeggi@ersaf.lombardia.it.