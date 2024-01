Alpe Cimbra, Epifania piena di appuntamenti: il programma

venerdì, 5 gennaio 2024

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax. Il weekend dell’Epifania porta tanti appuntamenti da non perdere:

Venerdì 5 gennaio

Folgaria – frazione Nosellari



Vòlti d’inverno

Riscoprire il paesino di Nosellari, passeggiare per le sue vie, intrufolarsi nei suoi magnifici “Vòlti” per assaporare la tradizione locale.

Venerdì 5 gennaio con inizio dalle ore 18.30, rustiche cantine d’altri tempi aprono le loro porte per lasciar uscire profumi, calore e tanta accoglienza. I vicoli del paese si vestono a festa mentre il fuoco delle fiaccole e la musica tradizionale suonata dal vivo creano un’atmosfera ricca di allegria.

Un modo diverso per visitare uno dei borghi più caratteristici dell’Alpe Cimbra, un’occasione imperdibile per degustare le prelibatezze del luogo che verranno prodotte e offerte direttamente dagli abitanti di questa pittoresca località.

Partenza con vin brulè

Piccolo antipasto con prosecco (vòlt del Batifondo)

Canederli in brodo (vòlt Kastelmaus)

Orzetto alla Trentina (vòlt delle Èn)

Carne salada e fagioli (vòlt dei Springhetti)

Parampampoli e dolci caserecci (vòlt “Maso Walzolgher) Il tutto accompagnato dalla musica dei Kromari e dalla compagnia delle mitiche Befane

Emozionante l’atmosfera creata dai fuochi cimbri e dal calore di chi apre la propria casa agli ospiti Divertimento, gusto, musica e folklore: in altre parole Accoglienza Cimbra!

Partenza: Presso la Chiesa Parrocchiale di Nosellari Ore: 18.30

PREZZI: Adulti: € 20,00 Bambini: fino ai 6 anni – gratuito

dai 6 ai 12 anni € 12,00

*Posti limitati.

INFO E PRENOTAZIONI: Circolo Culturale Sportivo Nosellari Oscar 333-7857957

Sabato 6 gennaio

Folgaria – Passo Coe

11° Base Tuono Marathon

Sabato e domenica 6 e 7 gennaio 2024, a 1610 mt di quota, in tecnica libera, si svolgerà l’undicesima edizione della Base Tuono Marathon. Sabato 6 gennaio si terrà la gara individuale e domenica 7 gennaio la gara a staffetta, un gran fondo di 37km per la categoria maschile e 20km per la categoria femminile.

Oltre duecentosessanta atleti, si contenderanno questa nuova edizione della Base Tuono Marathon, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’APT Alpe Cimbra. Vero divertimento per gli appassionati dello sci nordico.

Dove: Centro Fondo Alpe di Coe, sulla pista di Base Tuono

Ore: Partenza alle 9:30

Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Folgaria-Centro

Arriva la befana

Arriva la Befana a Folgaria, la simpatica vecchietta in compagnia dei suoi aiutanti che porterà tanti dolcetti e tanto divertimento con la musica e baby dance!

Chissà se qualcuno riceverà del carbone…

Partenza: Hotel Alpino lungo la via del centro di Folgaria con arrivo in Piazza Marconi

Ore: 17.00

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Lavarone

Fiaccolata della Befana

Fiaccolata della Befana dei maestri di sci della Scuola Sci Lavarone, aperta a tutti quelli che sanno scendere in autonomia a spazzaneve dalle piste rosse.

Ritrovo: 17:30

Discesa: 18:30

Luogo: Lavarone Pista Tablat

Maggiori informazioni: Scuola Italiana Sci e Snowboard Lavarone 346 7811611 – 334 9532442 oppure info@scuolascilavarone.it

Lunedì 8 gennaio

Folgaria – Fondo Grande

Coppa Europa Para Alpine Skiing

Quest’anno la Ski Area Alpe Cimbra ospiterà una tappa della COPPA EUROPA – PARA ALPINE SKIING.

Un’importante competizione internazionale in cui scenderanno in pista i migliori sciatori (maschile e femminile) nelle rispettive categorie: sitting – visual impared e standing.

8 gennaio giornata di allenamento

9 gennaio gara di Slalom Gigante

10 gennaio gara di Slalom Speciale

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

MUSEI E MOSTRE

Mostra dei presepi a Guardia : Dal 22 dicembre al 14 gennaio vivi la magia dei numerosi presepi artigianali lungo le vie del paese di Guardia – il paese dipinto! Sarà possibile vedere anche il grande presepio all’interno della Chiesa.

Info: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Mostra dei presepi a Folgaria: Mostra di presepi presso il punto di informazioni di Folgaria. Ore: tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Luogo: Info Point APT Alpe Cimbra di Folgaria

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it

Presepe Artistico in movimento: Presepe Artistico in Movimento

Si tratta di un presepe artistico in movimento, realizzato artigianalmente da Giuseppe Sinigalia. Molti elementi del paesaggio e alcune statue, tra cui la Natività sono in movimento. Luogo: Municipio di Lavarone, Fr. Giongh

Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30