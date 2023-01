Alpe Cimbra, un nuovo weekend ricco di appuntamenti

venerdì, 20 gennaio 2023

Folgaria – Un nuovo weekend ricco di appuntamenti sulle piste da sci e nei territori dell’Alpe Cimbra: natura, sport e relax tra Folgaria, Lavarone, Luserna.

VENERDì 20 GENNAIO

Folgaria – Passo Coe

NIGHT RIDE: FAT BIKE IN NOTTURNA

Un’esperienza unica sull’Alpe Cimbra: il buio, il silenzio, la notte. Si sente solo lo scricchiolio della neve sotto le grosse ruote della nostra Fat Bike, i frontalini illuminano il percorso e l’atmosfera si fa magica. Ore: 16.30 Luogo: Eghel Pause – Passo Coe. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

SABATO 21 GENNAIO

Folgaria

WINTERLAND TOUR 2023

Alla sua 8a edizione, Winterland è il primo villaggio turistico invernale di Radio Italia. Entra nel nostro villaggio turistico itinerante, dove sport, musica e intrattenimento si incontrano per creare un cocktail di puro divertimento. Il 21 e il 22 gennaio a Fondo Grande troverete animazione, karaoke, corsa con i sacchi, tiro alla fune, tiro al bersaglio, discese con gonfiabili, giocaperitivo, bowling umano, drive test, footgolf …. e tanto tanto altro per il divertimento di grandi e piccini. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria

12° BASE TUONO MARATHON

12^ Base Tuono Marathon – Folgaria/Alpe di Coe di gran fondo e Campionato Italiano Master e Amatori – Coppa Italia – Gara nazionale di sci nordico individuale e staffetta. Oltre duecentosessanta atleti, si contenderanno questa nuova edizione della Base Tuono Marathon, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’APT Alpe Cimbra. Vero divertimento per gli appassionati dello sci nordico. Ore: 9.30. Dove: Centro Fondo Alpe di Coe. Info: Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Lavarone

38° STAGE ANIS UNDER ICE

Non poteva mancare il 38° appuntamento consecutivo con l’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei, e il seminario teorico-pratico per immersioni sotto i ghiacci. Anche quest’anno infatti il Lago di Lavarone, in provincia di Trento a oltre mille metri di altitudine, vedrà impegnati centinaia di subacquei e diversi Corpi Speciali dello Stato, in una prova comune…da brivido! Con il Patrocinio comunale e dell’Azienda di Promozione Turistica Alpe Cimbra, lo Stage è fissato per il 21 e 22 gennaio 20223 ma già nel sito web associativo è possibile visionare il programma di massima e inviare il format di adesione. La manifestazione ormai è il primo vero evento del nuovo anno per tutta la comunità subacquea e permette di aumentare il proprio bagaglio d’esperienze, con un’immersione veramente unica nel suo genere e nella più completa sicurezza. Le informazioni necessarie sono reperibili sul sito www.anisweb.org oppure contattare direttamente la segreteria nazionale Anisal n. 064503300. Mail: lavarone@anisweb.org

DOMENICA 22 GENNAIO

Folgaria

TRENTINO SKI SUNRISE

Sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra! La splendida cornice dell’Alpe Cimbra ospita l’evento Trentino Ski Sunrise per farvi vivere con questa bellissima esperienza. Le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio alpino mozzafiato. Grazie alle aperture degli impianti quando la notte si prepara a lasciare spazio al nuovo giorno (verso le 6 del mattino), sarai il primo ad arrivare sulle piste per assistere al sorgere dell’alba. Lo spettacolo dell’alba è accompagnato da una ricca colazione dolce e salata in rifugio: formaggi, salumi, torte, pane croccante appena sfornato, una ricca scelta di miele e marmellata e tante prelibatezze a km 0. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Folgaria

SFILATA DI APERTURA DELLA FIS CHILDREN CUP

Alpe Cimbra Fis Children Cup festeggia il suo undicesimo anniversario sulle piste di Folgaria, pronte e perfette per essere scalfite dalle lamine di giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Una manifestazione sportiva di grande valore che l’Alpe Cimbra saprà accogliere e valorizzare al meglio grazie a tracciati conformi a competizioni di questo calibro. Domenica avrà inizio la settimana dedicata a questo grande evento con la sfilata inaugurale con tutti i comitati italiani, la banda Folkloristica di Folgaria, le Scuole Sci e i bambini dello Skiteam Alpe Cimbra. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Folgaria

WINTERLAND TOUR 2023

Seconda giornata. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria

12° BASE TUONO MARATHON

Seconda giornata. Info: Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

Lavarone

38° STAGE ANIS UNDER ICE

Seconda giornata. Mail: lavarone@anisweb.org