Alpe Cimbra, un lungo weekend di iniziative: il programma

giovedì, 29 febbraio 2024

Alpe Cimbra – Mille emozioni tra natura, sport e relax sull’Alpe Cimbra con manifestazioni legate alla tradizione e appuntamenti sulla neve che fanno da richiamo per i turisti. Poi l’undicesima edizione della Base Tuono Marathon e l’evento “Attento al lupo”.

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO

FOLGARIA – SAN SEBASTIANO

FORA FEBRARO

Fora Febraro, Verprenan in Merz. Un gioioso momento di riscoperta del passato, unico nel suo genere per originalità e suggestione. Ci fu un tempo in cui sull’Alpe Cimbra, gli ultimi tre giorni di febbraio la gente usciva di casa e munita di campanacci, campanelle e oggetti adatti a fare rumore “scacciava l’inverno”. Sui prati spesso ancora innevati veniva eretta un’alta catasta di legna che nella notte fra l’ultimo giorno di febbraio e il primo giorno di marzo veniva data alle fiamme. Attorno al fuoco che ardeva nel buio si ballava e si cantava, chiamando a gran voce la primavera e la bella stagione. La grande festa di fine febbraio avrà inizio alle ore 16.30 con un laboratorio creativo per i più piccoli, alle ore 18 ci sarà la sfilata lungo la via del paese di San Sebastiano e alle 19 l’accensione del fuoco, filastrocche e balli. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

SABATO 2 MARZO

LUSERNA

VORPRENNEN IN MARTZO

Significa “Bruciamo il Marzo” nella lingua cimbra. Un’ antica tradizione di origine pagana ricca di significati: con il fuoco si brucia la cattiva stagione e, allo stesso tempo, il calore delle fiamme riscalda madre terra. Si tratta in sintesi di un rito di fertilità e fecondità. Il grande fuoco rappresenta l’apice di una serie di eventi che iniziano già parecchi giorni prima quando i ragazzi, girando per le vie del paese con strumenti atti a produrre rumore (in genere campanacci), raccolgono presso le famiglie legna per preparare la grande catasta. Anche in questo caso i campanacci servono per risvegliare madre natura e, la legna che ogni famiglia offre rappresenta il “sacrificio” personale affinché il rito abbia una buona riuscita. Oggi come ieri, sull’altura a monte dell’abitato, denominata Kraütz, l’ultimo sabato di febbraio si rinnova l’accensione del falò che coinvolge l’intera comunità. Per conoscere questa bellissima tradizione, sentirsi parte di una comunità che apre ai turisti i suoi momenti più veri e vivere un’esperienza che è davvero unica. Il ritrovo è previsto alle ore 17.30 in P. Marconi a Luserna per la raccolta della legna lungo le vie del paese, alle ore 18 ci si dirigerà in località Croce insieme ad Ilaria ed Aldo Vellar con le loro fisarmoniche, alle ore 19 ci sarà accensione falò, musica e folklore (the e brulè) e per concludere la serata insieme alle ore 20:00 la distribuzione della pastasciutta, nella sala sopra la caserma dei pompieri. Info: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it

SABATO 2 MARZO E DOMENICA 3 MARZO

FOLGARIA-ALPE DI COE

11^ BASE TUONO MARATHON

Sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, a 1610 mt di quota, in tecnica libera, si svolgerà l’undicesima edizione della Base Tuono Marathon. Sabato 2 marzo si terrà la gara individuale e domenica 3 marzo la gara a staffetta, un gran fondo di 37km per la categoria maschile e 20km per la categoria femminile. Oltre duecentosessanta atleti, si contenderanno questa nuova edizione della Base Tuono Marathon, promossa dalla Gronlait Orienteering Team in collaborazione con il Comune di Folgaria, la società impianti Folgariaski e l’APT Alpe Cimbra. Le gare si svolgeranno al Centro Fondo Alpe di Coe, sulla pista Base Tuono. Vero divertimento per gli appassionati dello sci nordico. Regolamento e indicazioni per i concorrenti sul sito www.gronlait.it

DOMENICA 3 MARZO

FOLGARIA – ALPE DI COE

ATTENTO AL LUPO

Batti il Lupo se sei capace! Non esiste miglior strumento educativo del gioco sportivo. GIOCO.. MI DIVERTO.. IMPARO! La prova consiste nello scendere su un percorso di slalom gigante e battere il tempo fissato dal Lupo, o dalla Volpe o dal Cinghiale. È una grande avventura in montagna e si partecipa con gli sci ai piedi o con lo snowboard. Questo evento si propone con lo scopo di sensibilizzare i più giovani, ma non solo, ad una maggiore conoscenza e rispetto degli animali del bosco dell’ambiente, attraverso un’attività ludico-sportiva. La gara ha inizio alle ore 10 presso la Pista Termental di Passo Coe. Iscrizione obbligatoria sul sito www.alpecimbra.it

Maggiori informazioni: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it