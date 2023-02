Alpe Cimbra, un carnevale tra piste di sci e grandi appuntamenti

giovedì, 16 febbraio 2023

Folgaria – È esploso il coloratissimo Carnevale sulla Skiarea Alpe Cimbra e la voglia di divertirsi sui 100 km di piste perfettamente innevate, indossando il costume che più si ama.

Da sabato 18 febbraio a martedì 21 febbraio un ricco calendario di iniziative per intrattenere e divertire i tanti ospiti presenti in località: le fiaccolate sulle piste, la sfilata in costume di Carnevale della Banda Folkloristica di Folgaria, il mago polpetta e le sue trucca bimbi in piazza, laboratori per i più piccoli, la passeggiata alla cascata illuminata di Guardia, Nik Valente con lo spettacolo “Live in Baita”, l’ultima data del Trentino Ski Sunrise e il Tour delle Alpi con il suo villaggio sulle piste di Fondo Grande. Un weekend lungo con tanti appuntamenti per scoprire l’Alpe Cimbra, tutti da abbinare ad una sciata sulla Skiarea o per i non sciatori, ciaspolate, uscite in fat bike, corsi di sci alpinismo…

SABATO 18 FEBBRAIO

FOLGARIA | FR. FONDO GRANDE

TOUR DELLE ALPI

Il Tour delle Alpi arriva a Folgaria, sulla pista Salizzona a Fondo Grande, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 per offrire agli appassionati la possibilità di provare sulla neve gli sci della Head. La prestigiosa marca di sci austriaca continua ad appoggiarsi ai tester del Tour delle Alpi per porre all’attenzione degli appassionati la sua amplissima gamma di sci: ognuno potrà trovare e testare gli attrezzi che fanno al caso proprio, siano essi per bambini, adulti, signore, da pista o da freeride. Novità di quest’anno sarà l’innovativa App TrackSki per monitorare la tua discesa e sciare come un vero professionista. Un’opportunità che assieme al materiale altamente innovativo tutto da provare, renderà questo ski test una vera e propria esperienza da veri sportivi!

Maggiori informazioni: Responsabile Gianni Romè Tel. 345 3451968 info@tourdellealpi.it

LAVARONE | FR. BERTOLDI

LIVE IN BAITA CON NIK VALENTE

Ha dichiarato di essere “in un limbo tra il musicista e il contadino”, lavora in malga ma nasce musicista. Stiamo parlando di Nicola Valente, in arte Nik Valente, artista classe 1984 che definisce il suo stile musicale “bio, genuino, vicino a casa, che fa star bene”. Si diploma al CPM (Franco Mussida) di Milano come chitarrista pop-rock, e dal 2008 la musica lo porta a girare l’Italia e parte dell’Europa con progetti musicali blues e pop in collaborazione con artisti nazionali e internazionali.

Nei suoi brani cerca di portare sempre un pezzo di Altopiano, con i suoi tempi di vita lenti e a ritmo di stagioni, seguendo il passo della natura. Musica e natura che potremo ascoltare anche sulle montagne tra qualche giorno. Appuntamento a partire dalle ore 12.30 presso lo Chalet Cimone

*Possibilità di raggiungere Chalet Cimone con la seggiovia Tablat a Bertoldi

ALT. DELLA VIGOLANA | VIGOLO VATTARO

IL CARNEVALE

Gnocchi, vin brulè, bevande calde preparati per voi dalla Pro Loco di Vigolo Vattaro. A partire dalle ore 14.00 presso l’area manifestazioni in località Caolorine di Vigolo Vattaro, Alt. Della Vigolana.

LAVARONE | FR. GIONGHI

LETTURE CON MERENDA E LABORATORIO CREATIVO DI CARNEVALE PRESSO LA BIBLIOTECA

La biblioteca di Lavarone propone Letture con merenda e laboratorio creativo di Carnevale condotto da Claudia Sanasi. A partire dalle ore 16.00 nella Sala della Biblioteca di Lavarone. Maggiori informazioni: presso la biblioteca di Lavarone ai seguenti recapiti: 0464 783832 o lavarone@biblio.tn.it

FOLGARIA | FR. FONDO PICCOLO

FIACCOLATA DI CARNEVALE DEI MAESTRI DI SCI

Fiaccolata di carnevale della Scuola Sci Alpe Cimbra. Ore: 18:00 – fiaccolata per bambini Ore:18:30: Fiaccolata aperta a tutti gli sciatori esperti. Ritrovo: Fondo Piccolo, Folgaria Info: Scuola Italiana Sci e Snowboard Alpe Cimbra 3897943902 oppure maestridiscifolgaria@gmail.com

FOLGARIA |FR. GUARDIA

PASSEGGIATA ALLA CASCATA ILLUMINATA DELL’HOFFENTOL

Durante il periodo invernale il piccolo e antico borgo dipinto di Guardia illumina la sua Cascata dell’Hoffentol ghiacciata. Partecipa a questa facile camminata al chiaro di luna per ammirare questo spettacolo di luce e ghiaccio. Non preoccuparti del freddo, al rientro dalla camminata, vicino la storica fontana del paese, ad aspettarti un caldo ristoro e i crostoli di carnevale. Ritrovo presso la fontana del Paese di Guardia alle ore 20.30.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

FOLGARIA | FR. FONDO GRANDE

TRENTINO SKI SUNRISE

Sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra e una ricca colazione! L’Alpe Cimbra ospiterà #Trentinoskisunrise. Rifugio Stella d’Italia, ritrovo ore 05:45 alla partenza della seggiovia di Fondo Grande (Salizzona).

FOLGARIA | FR. FONDO GRANDE

TOUR DELLE ALPI

Il Tour delle Alpi arriva a Folgaria, sulla pista Salizzona a Fondo Grande, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 per offrire agli appassionati la possibilità di provare sulla neve gli sci della Head. La prestigiosa marca di sci austriaca continua ad appoggiarsi ai tester del Tour delle Alpi per porre all’attenzione degli appassionati la sua amplissima gamma di sci: ognuno potrà trovare e testare gli attrezzi che fanno al caso proprio, siano essi per bambini, adulti, signore, da pista o da freeride. Novità di quest’anno sarà l’innovativa App TrackSki per monitorare la tua discesa e sciare come un vero professionista. Un’opportunità che assieme al materiale altamente innovativo tutto da provare, renderà questo ski test una vera e propria esperienza da veri sportivi!

Maggiori informazioni: Responsabile Gianni Romè Tel. 345 3451968 info@tourdellealpi.it

FOLGARIA | LUNGO LE VIE DEL CENTRO

SFILATA DI CARNEVALE DELLA BANDA FOLKLORISTICA DI FOLGARIA

Sfilata di Carnevale della Banda Folkloristica di Folgaria lungo le vie del paese ed esibizione. Ore 17:00 con partenza dall’Hotel Irma a Folgaria.

LAVARONE | FR. BERTOLDI

FIACCOLATA DI CARNEVALE DEI MAESTRI DI SCI

Fiaccolata serale dei maestri di sci della Scuola Sci Lavarone.Ritrovo:17:30 Lavarone pista Tablat Info: Scuola Italiana Sci e Snowboard Lavarone 346 7811611 – 334 9532442 oppure info@scuolascilavarone.it

LUNEDì 20 FEBBRAIO

FOLGARIA | SAN SEBASTIANO

PASSEGGIATA CON LE CAPRETTE

Una passeggiata assieme al pastore Serafino e le sue caprette. Ore: 10.00 Dove: Maso Guez, San Sebastiano

Info: 389 1907896 www.masoguez.com Prenotazione obbligatoria.

FOLGARIA

CARNEVALE IN PIAZZA

A Carnevale ogni magia vale….sull’Alpe Cimbra ad aspettarti ci sarà il Mago Polpetta, le trucca bimbi e la musica per ballare! Luogo: Piazza Marconi, Folgaria Ore: 16.00 Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724100

FOLGARIA | FR. COSTA

FIACCOLATA DI SCI STORICO DI CARNEVALE

Fiaccolata con sci storici dei maestri di sci della Scuola Sci Folgaria. Ore: 20.30 Ritrovo: Costa, Folgaria Info: Scuola Italiana Sci e Snowboard Folgaria info@scuoladiscifolgaria.it

MARTEDì 21 FEBBRAIO

ALT. DELLA VIGOLANA | VATTARO

IL CARNEVALE

Gnocchi, vin brulè, bevande calde preparati per voi dalla Pro Loco di Vattaro.

A partire dalle ore 14.00 presso la Piazza San Rocco, Vattaro, Alt. Della Vigolana.

LAVARONE | FR. GIONGHI

CARNEVALE CON GLI ALPINI DI LAVARONE

Gnocchi, grostoli, vin brulè, cioccolata e thè caldo preparati per voi dagli Alpini di Lavarone. A partire dalle ore 14.30 a Frazione Capella – ex scuola, Lavarone. Info: uffici ApT 0464724100.