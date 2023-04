Alpe Cimbra: “Tutti al lavoro in Vigolana per una visione turistica condivisa”

martedì, 4 aprile 2023

Vigolana – Ha preso avvio nei giorni scorsi il progetto pensato dall’Apt Alpe Cimbra e dal Comune della Vigolana per il territorio della Vigolana con l’obiettivo di maturare un’identità turistica condivisa che possa diventare la base delle future progettualità.

“L’Apt Alpe Cimbra ha ritenuto fondamentale dare l’avvio ad un’attività di ascolto e confronto sul territorio della Vigolana con l’obiettivo di elaborare una strategia turistica di medio e lungo periodo che sia veramente espressione del desiderata degli operatori economici, veri protagonisti dell’offerta turistica. Siamo fortemente convinti che per le sue caratteristiche uniche la Vigolana possa diventare sempre più un territorio attrativo e al tal fine attraverso questo percorso, e future iniziative, desideriamo essere al fianco di tutti gli operatori” afferma Gianluca Gatti Presidente Apt Alpe Cimbra.

“Il percorso formativo, strutturato dall’APT Alpe Cimbra con il supporto dell’Amministrazione comunale, nasce dall’esigenza di valorizzare uno splendido territorio, quale quello dell’Altopiano della Vigolana, mirato agli operatori che a vario titolo, direttamente o indirettamente operano nel settore del turismo, al fine di acquisire una più profonda conoscenza del settore, aggiornare le proprie competenze per rispondere alle trasformazioni in atto nel settore e creare valore aggiunto all’esperienza del turista, ma anche degli stessi abitanti del nostro territorio. Inoltre, credo sia importante condividere una visione di territorio, per far prendere coscienza ai nostri imprenditori della enorme potenzialità attrattiva che ha la Vigolana, in molti casi ancora inespressa. Un esempio virtuoso quindi di collaborazione fra attori diversi e importanti per la nostra comunità, cercando di lavorare non più per compartimenti stagni, ma in una maggior collaborazione, sensibilizzazione e sinergia, valorizzando le potenzialità locali senza scadere nel localismo, cercando di dimostrare che l’Altopiano della Vigolana non sta fermo ad aspettare gli eventi, ma cerca di anticiparli per guardare al futuro con fiducia” afferma il sindaco Paolo Zanlucchi.

Il percorso è stato affidato a Progetto Turismo in virtù delle elevate competenze nella gestione dei processi partecipativi e già al termine della prima serata si respirava un clima di grande soddisfazione da parte di tutti i presenti.