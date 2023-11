Vigolana, tornano i Mercatini di Natale con “Artigiani a Bosentino”

martedì, 28 novembre 2023

Vigolana – Il nome non è stato scelto a caso e vuole sottolineare il fatto che tutti i prodotti esposti sono artigianali, rigorosamente fatti a mano.

A Bosentino il mercatino è ormai una tradizione, è nato 25 anni fa da un’idea della Pro Loco di Bosentino in collaborazione con il Consorzio Turistico della Vigolana. All’allestimento e alla realizzazione delle manifestazioni di contorno, oltre alla Pro Loco, partecipano anche gli Alpini, i volontari dei Vigili del Fuoco e il Gruppo Anziani e pensionati: le cose da fare non mancano, c’è chi si occupa di allestire i pannelli e le bancarelle, chi le luci, chi gli addobbi per gli alberi di Natale, chi si occupa del bar interno al mercatino, e anche chi, con molta pazienza e tanto zelo, vende i biglietti per la lotteria.

Tutti gli espositori trovano posto all’interno del palazzetto, con bancarelle create ad hoc dalla pro loco: un posto caldo e tranquillo dove poter ammirare i prodotti e intrattenersi con gli espositori. Quest’anno gli espositori saranno 22, suddivisi tra hobbisti, produttori e associazioni: si possono trovare articoli di artigianato unici, fatti a mano, con passione e perizia, prodotti tutti diversi, realizzati uno a uno, personalizzati dal cuore e dalla maestria di chi li ha creati.

“Ricco anche il calendario degli appuntamenti, con momenti musicali e di intrattenimento. Venite e fatevi avvolgere dalla magia del Natale di Bosentino, una bella tazza di cioccolata calda o vin brulé, un piatto di strauben e piatti tipici trentini vi aspettano, assieme ad una atmosfera calda e genuina, che invoglia a rallentare il nostro ritmo frenetico e a assaporare un mercatino di Natale più a misura d’uomo“.

Artigiani a Bosentino, il mercatino di Natale

Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 dicembre 2023 Palazzetto di Bosentino

Orario di apertura 10-19