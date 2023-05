Alpe Cimbra, l’iniziativa Vigolana in Movimento 2023

venerdì, 19 maggio 2023

Vigolana – Un’intera giornata dedicata allo sport, al movimento, alla creatività, al gioco e al mettersi in gioco. Domenica 28 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 17 il parco e l’area feste di Centa San Nicolò –Altopiano della Vigolana – si anima di tante persone, soprattutto famiglie con bambini e di tantissime attività.

Vigolana in Movimento è un’idea nata qualche anno fa parlando tra associazioni di come sarebbe stato bello dedicare una giornata proprio a quello che fanno le associazioni, allo sport, al movimento, al gioco, alla creatività, al benessere.

E come spesso accade, alle parole sono seguiti i fatti: trovata la location adatta, contattate associazioni e gruppi sportivi, cercata una formula efficace, siamo arrivati alla dodicesima edizione.

La formula è semplice: associazioni, gruppi sportivi, istruttori si mettono gratuitamente a disposizione di grandi e piccoli per fare provare nuovi sport, giochi e discipline ma soprattutto per divertirsi tutti assieme, famiglie e amici, in una cornice ideale, tra parchi verdi, campi e attrezzature sportive. Una intera giornata dedicata allo sport e alle discipline del movimento, al gioco e all’energia.

In questa giornata tutti possono provare sport classici ma intramontabili come calcio, pallavolo, atletica, mountain-bike; sport meno diffusi come il ping-pong, basket e scacchi; attività più particolari come il risveglio energetico e la ginnastica artistica, il bagno nella foresta e giochi di equilibrio. Non possono mancare gli sbandieratori e molto apprezzati sono gli spazi dedicati all’animazione dei ragazzi e dei bambini. E poi le freccette, l’arrampicata e tanto altro.

Come ogni anno lo spazio dedicato alle prove di manovra con i Vigili del Fuoco Volontari risulta il più affollato: i bambini vogliono provare a spegnere il fuoco e a arrampicarsi sulle scale o a strisciare nel tunnel montato apposta per loro.

Sempre tante sono le associazioni che si mettono in gioco e grazie all’aiuto delle nostre Pro Loco di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro non mancano cibo e bevande per rifocillarsi dopo gli sforzi atletici.

“Per invogliare tutti a provare anche nuove cose verrà data una scheda e ogni volta che si prova una disciplina verrà messo un timbro per poi ricevere il gadget della manifestazione: cosa non si fa per invogliare anche gli adulti a provare? Venite liberamente a Centa San Nicolò a provare gratuitamente tutte le attività proposte e unitevi alla Festa di Vigolana in Movimento”.