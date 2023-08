Alpe Cimbra, le magiche Notti di San Lorenzo a Folgaria

mercoledì, 2 agosto 2023

Folgaria – Tre giorni di intrattenimento e musica in Piazza San Lorenzo a Folgaria organizzati dal Consorzio Voglia di Folgaria in collaborazione con il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.

IL PROGRAMMA

Le Notti di San Lorenzo sono uno degli eventi più attesi dell’estate sull’Alpe Cimbra. Per festeggiare San Lorenzo, Santo Patrono di Folgaria, prendono vita tre serate il cui momento più atteso è il grande concerto della Banda Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria.

Tre serate in cui si alterneranno spettacoli comici, musica dal vivo e l’intrattenimento per festeggiare il Santo Patrono di Folgaria e accogliere i tantissimi ospiti che scelgono l’Alpe per le loro vacanze in montagna.

Martedì 8 agosto

VELVET DRESS | U2 Bono Vox Tribute Live Band

I Velvet Dress omaggiano gli U2 tribute dal 2000 e sono con il tempo diventati la band di riferimento in Italia ed Europa degli U2. Nel 2015, coronano un anno speciale con l’emozionante duetto Leo – Bono Vox, unico in Europa, durante la data italiana dell’INNOCENCE AND EXPERIENCE tour a Torino. Il loro show è fatto di tantissima energia live con le belle hit della band di Dublino.

Mercoledì 9 agosto

PINO CAMPAGNA | Spettacolo Comico

Un comico, cabarettista, cantante e scrittore italiano, Pino Campagna arriva nel 2003 a Zelig Circus dove inventa il personaggio del Papy Ultras, famoso per la battuta pronunciata dalla figlia «Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?».

Giovedì 10 agosto

Concerto della Banda Musicale di Folgaria

La Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria è nata nel 1924 come Banda Alpina; ha continuato la sua attività per una quarantina d’anni, con una breve pausa durante la Seconda Guerra Mondiale, fino al 1962, quando si è sciolta per essere poi rifondata nel 1976 grazie ad un entusiasta gruppo di appassionati. Il gruppo attualmente comprende più di 70 membri affiatati e uniti attraverso la bellezza e la sincerità della musica.

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.00 in Piazza San Lorenzo a Folgaria (in caso di maltempo si svolgeranno al PalaFolgaria)