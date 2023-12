Alpe Cimbra, le date della 100 Km dei Forti

venerdì, 15 dicembre 2023

Lavarone – È fissato per l’8-9 giugno prossimi l’appuntamento con la 100 Km dei Forti in un weekend imperdibile per tutti gli amanti delle ruote grasse e non solo. La storica gara trentina torna in scena sui sentieri delle fortificazioni belliche risalenti alla Prima Guerra Mondiale e le strade forestali che serpeggiano fra i territori di Lavarone, Luserna e Folgaria, con gli immancabili panorami dell’Alpe Cimbra a farla da padroni. Foto @Newspower.

Il fine settimana della 100 Km comincia sabato 8 giugno con la “Nosellari Bike”, una gara da 33,7 km e 966mt di dislivello con partenza dalla frazione di Nosellari e arrivo a Lavarone. Previsto un tracciato suggestivo con il passaggio dai luoghi caratteristici della zona come il Lago di Lavarone, il sentiero Respiro degli Alberi, il Cimitero di Guerra di Slaghenaufi e il Comando Austro-Ungarico. Si continua domenica 9 giugno lasciando spazio alla protagonista indiscussa della manifestazione: la 28esima 100 Km dei Forti. Due i percorsi a disposizione dei bikers ai nastri di partenza, la tradizionale versione Marathon da 94,86 km o la variante Classic da 52,39 km. Partenza dal Parco Palù di Lavarone con i due tracciati in simbiosi per i primi 50 km, tratto caratterizzato fin da subito da diversi saliscendi e ricco dei passaggi presso le tipiche malghe di alpeggio della zona. Arrivo previsto a Lavarone Gionghi, dopo i 1190 mt di dislivello della Classic e i ben 2330 mt della Marathon, da affrontare su sentieri suggestivi e strade tagliafuoco immerse nel verde. Pensato per chi vorrà tenersi impegnato tutto il weekend è il 1000Grobbe Bike Challenge, con una speciale classifica riservata a chi prenderà parte sia alla Nosellari Bike del sabato che alla 100 km dei Forti Classic della domenica.

Fra gli eventi collegati spicca l’escursione guidata e inclusiva in Handbike e Tandem di sabato 8 giugno. L’evento non competitivo, realizzato in collaborazione con Scie di Passione, punta a rendere sempre più accessibile la pratica sportiva da parte delle persone con disabilità ed è la miglior espressione dell’impegno continuo profuso dal comitato organizzatore e dalla comunità cimbra verso una sempre maggiore inclusione sociale. Da non perdere anche la pedalata escursionistica (da Lavarone a Parco Palù) in calendario domenica 9 per una panoramica sgambata in compagnia senza pensare al cronometro. Immancabili il pasta party e le premiazioni domenicali, ultimo atto prima di far calare ufficialmente il sipario sulla manifestazione.

Per la nuova edizione della 100 Km dei Forti è già tanta l’attesa e i lavori per il suo allestimento procedono a pieno ritmo. Le iscrizioni sono aperte a un prezzo agevolato fino al 31 marzo (30 € la Nosellari, 35 € la 100 Km Marathon o Classic e 45 € per il 1000Grobbe Bike Challenge) lo Sci Club Millegrobbe non vede l’ora di poter regalare un sogno ai bikers che raggiungeranno l’Alpe Cimbra quest’estate perché si sa, partecipare alla 100 Km dei Forti è un desiderio per molti, una gara tra le più affollate e soprattutto tra le più storiche d’Italia. Non si tratta semplicemente di pedalare in sella a una MTB, ma è un’esperienza unica nel suo genere che mette alla prova muscoli, resistenza e capacità di superare i limiti fra terra, polvere e fatica… insomma, una corsa irrinunciabile.