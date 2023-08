Alpe Cimbra, Lavarone ospita il primo Festival del Porcino e della BrisaCup: il programma

martedì, 29 agosto 2023

Lavarone (Trento) – In autunno l’Alpe Cimbra si anima: un vero e proprio spettacolo di profumi e di colori, tipici di questa stagione. L’Apt Alpe Cimbra, in collaborazione con il Comune di Lavarone, Geoticket e la Comunità Slow Food Altipiani Cimbri, darà vita alla I^ edizione del Festival del Porcino dal 22 al 24 settembre. Tre giorni all’insegna del re dei boschi dell’Alpe Cimbra, il porcino, con un ricco calendario di iniziative: giochi e laboratori per bambini, cene a tema, un variopinto Mercato della Terra, ma soprattutto dove amici e appassionati potranno gareggiare tra loro per conquistare l’ambita BRISACUP. È possibile iscriversi individualmente o a squadre di tre partecipanti. Per aumentare la difficoltà e far emergere i veri appassionati, l’area di ricerca e raccolta verrà svelata soltanto la mattina prima della gara.

L’evento è rivolto sia agli appassionati che ne vanno alla ricerca, sia a coloro che preferiscono gustarlo seduti comodamente a tavola, come saporitissimo ingrediente impiegato per gustose ricette. La gara si svolgerà in una unica giornata, domenica 24 settembre 2023, mentre il permesso per la raccolta funghi sarà valido anche per i giorni 22 e 23 settembre 2023.

“Andar per funghi” è una e vera passione: svegliarsi prima del sorgere del sole per arrivare nel bosco a coglierli al momento giusto e camminare per ore e ore nel silenzio del bosco a passo lento, scrutando gli angoli più nascosti, spostando cautamente le foglie. Per gli appassionati un vero e proprio “rituale” che si ripete ogni anno. Sono tantissimi gli appassionati che ogni anno raggiungono l’Alpe Cimbra per dedicarsi alla raccolta dei prelibati “frutti” del bosco e a loro Lavarone vuole dedicare questo nuovo evento. I porcini di questa montagna sono da sempre molto apprezzati per il loro sapore intenso e per le dimensioni che possono raggiungere. Per partecipare non serve essere necessariamente dei boscaioli appassionati ma può essere l’occasione per scoprire in modo divertente questa passione. Per chi preferisce trovarli serviti a tavola una serata speciale è prevista venerdì 22 settembre con un menù speciale a base di funghi.

“Credimi, di fronte al mio primo fungo porcino, pur avendo io allora già metà della vita alle spalle, sentivo il mio cuore battere più forte, così forte, sei libero di credermi oppure no, come non mi era mai capitato prima!” (Peter Handke)

Programma:

VENERDI’ 22 settembre

● Cena a base di funghi presso il ristorante Malga Millegrobbe, su prenotazione

SABATO 23 settembre

● ore 10.00/19.00 Mercato dei prodotti della terra a cura di Slow Food presso il centro storico di

Gionghi

● ore 9.00 Passeggiata guidata con Guardia Forestale e Micologo

● ore 15.00 Caccia al porcino per bambini con brise finte al Parco Palù

● ore 17.00/19.00 Apertura segreteria e consegna pacchi gara presso Segreteria Gara-fraz. Gionghi

● ore 19.00 Aperitivo del Fungaiolo con musica dal vivo nel Piazzale del Municipio

DOMENICA 24 settembre 2023

● ore 6.30/7.30 Apertura segreteria e consegna pacchi gara presso segreteria Gara

● ore 7.30 ritrovo presso Piazzale Municipio per briefing pre-gara

● ore 8.00 partenza BRISACUP gara individuale e a squadre dal centro storico di Gionghi

● ore 10.00-17.00 Mercato dei prodotti della terra a cura di Slow Food presso il centro storico di

Gionghi

● ore 12.30 Fine gara

● ore 13:00 Pasta party presso il Centro Congressi

● ore 14.00 Premiazioni presso il Centro Congressi.

Gli obiettivi dell’evento sono volti a favorire forme di turismo rispettose dell’ambiente; a favorire attività outdoor che rafforzino il legame uomo – natura; a sensibilizzare i partecipanti sulla bellezza del nostro patrimonio ambientale ed incrementare l’impegno per la sua salvaguardia. Infatti, ai partecipanti alla competizione verranno conferiti punti extra anche in base alla raccolta di rifiuti nel bosco durante le 4 ore della competizione.

I concorrenti dovranno iscriversi sul sito di Geoticket.it o tramite app, selezionando la categoria “Funghi” > “Trentino Alto Adige > “BrisaCup” e selezionando la tipologia di gara a cui si è interessati, singola o a squadra, compilando per intero le parti richieste.

È possibile iscriversi anche presso gli uffici APT Alpe Cimbra la settimana precedente l’evento, dal 15 al 22 settembre, fino ad esaurimento posti.