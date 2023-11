Alpe Cimbra, a Lavarone si accendono le luci del Mercatino di Natale: il programma degli eventi

mercoledì, 8 novembre 2023

Lavarone (Trento) – A partire dal 25 novembre fino al 6 gennaio 2024 dalle 11 alle 19 nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” a Lavarone in Trentino avrà luogo la quarta edizione del Mercatino di Natale di Lavarone.

E’ stata scelta la frazione di Bertoldi per il suo fiabesco centro storico, caratterizzato da luci soffuse, stradine che si snodano tra volti antichi dedicati un tempo alle attività rurali, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso. Questo affascinante evento, a cui parteciperanno numerosi espositori, sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire prodotti artigianali unici e prelibatezze gastronomiche.

I visitatori potranno passeggiare tra le suggestive casette in legno e gli antichi volti decorati a festa, dove sarà possibile acquistare regali originali, decorazioni per l’albero di Natale, artigianato locale, dolci tradizionali e molto altro ancora. Oltre ai prodotti tipici, sarà possibile degustare specialità culinarie della tradizione natalizia, come vin brulé, cioccolata calda, dolci natalizi e piatti tipici della stagione.

Profumi, suoni e profumi accoglieranno i visitatori in un’atmosfera magica: il profumo di vin brulé, di cannella e spezie, dello strudel appena sfornato e degli strauben, i saporiti canederli e la calda polenta, i colori delle casette di legno illuminate da piccole lucine e degli antichi “volti” addobbati a festa.

Il Mercatino prende vita all’interno dell’antico borgo dei Bertoldi “veci” snodandosi nelle viuzze di questo suggestivo borgo di montagna a 1200 m di altitudine: gli alberelli addobbati con piccole luci rendono suggestivo l’antico borgo mentre varie bancarelle offrono ai visitatori idee regalo uniche e originali.

Oltre alle casette, il Mercatino di Natale di Lavarone prevede anche diverse attività per intrattenere grandi e piccini. Ci sono spettacoli musicali, concerti natalizi, laboratori per la creazione di decorazioni natalizie e la possibilità di incontrare Babbo Natale.

Il Mercatino di Natale di Lavarone è un appuntamento imperdibile per chi ama l’atmosfera magica del Natale e desidera immergersi nella tradizione e nell’artigianato locale.

“Il Mercatino di Natale di Lavarone offre un’opportunità unica di creare momenti speciali, che rimarranno nel cuore di grandi e piccini. Siamo molto entusiasti di offrire a tutti una festa indimenticabile , e ansiosi di darvi il benvenuto e di condividere con voi l’atmosfera unica del Mercatino di Natale di Lavarone sull’Alpe Cimbra in Trentino“, afferma Marco Penner Presidente della Proloco Lavarone.

Da non perdere la passeggiata sull’incantevole lago ghiacciato di Lavarone, la visita a Forte Belvedere e l’escursione lungo il sentiero del Respiro degli Alberi. A pochi chilometri il mercatino di Levico, Trento e Rovereto, e dall’8 al 10 dicembre il Mercatino di Bosentino

Programma

Giornate di apertura del mercatino

25 e 26 novembre

02 e 03 dicembre

08 – 09 – 10 dicembre

16 e 17 dicembre

22 – 23 – 24 dicembre

dal 26 dicembre al 6 gennaio

con orario dalle 11.00 alle 19.00

Eventi

25/11

ore 16.00-19.00Musica itinerante con “Aldo e Massimo” e le loro fisarmoniche

02/12

ore 16.00-19.00Musica itinerante con “Zampognari delle Dolomiti”

08/12

ore 14.30-15.30Laboratorio per bambini con le Donne in Campo / ore17.30-18.30Concerto itinerante “Coro Stella Alpina”

09/12

dalle ore 17.00 Inaugurazione della IV^ edizione mercatino con Banda Folk di Folgaria

16/12

dalle ore 15:30 Letture nei Borghi con Valentina a cura della Biblioteca di Lavarone

22/12

dalle ore 15:30 Letture nei Borghi con Valentina a cura della Biblioteca di Lavarone

23/12

ore 14.30-15.30 Laboratorio per bambini con le Donne in Campo / ore 16-19 Musica itinerante con i “Vagabondi”

24/12

ore 17.30-18.30 Concerto itinerante Coro Stella Alpina

26/12

ore 16-19 Musica itinerante con “Zampognari delle Dolomiti”

27/12

ore dalle ore 15:30 Letture nei Borghi con Valentina a cura della Biblioteca di Lavarone

28/12

ore 14.30-15.30 Laboratorio per bambini con le Donne in Campo

29/12

ore 16.-19 Musica itinerante con “Aldo e Massimo” e le loro fisarmoniche

30/12

ore 16-19 Musica itinerante VAGABONDI

31/12

ore 17.30 Fiaccolata Scuola Sci di Lavarone

04/01

dalle ore 15:30 Letture nei Borghi con Valentina a cura della Biblioteca di Lavarone

03/01

ore 14.30-15.30 Laboratorio per bambini con le Donne in Campo / ore16.00-19.00Musica itinerante VAGABONDI

06/01

ore 17.30 Fiaccolata Scuola Sci di Lavarone

L’evento è organizzato dalla Proloco Lavarone in collaborazione con il Comune di Lavarone e l’Apt Alpe Cimbra