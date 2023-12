Alpe Cimbra, inaugurata la nuova seggiovia Passo Coe – Cima Plaut

domenica, 10 dicembre 2023

Folgaria – La mattina di oggi ha visto l’inaugurazione del nuovo impianto Passo Coe – Cima Plaut: una seggiovia Leitner 4 posti ad ammorsamento fisso, che ha sostituito il precedente skilift. La necessità di sostituire l’impianto è nata dall’incremento notevole di clientela che predilige utilizzare la maggior parte delle piste della Skiarea, partendo da Folgaria per recarsi sino ai Fiorentini, oppure seguendo il percorso inverso: tutti utenti che prima avevano lo skilift come unica scelta possibile.

A salutare l’evento, il presidente di Folgariaski, Denis Rech, affiancato dal sindaco di Folgaria Michael Rech e dal presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti. Don Giorgio Cavagna ha benedetto il nuovo impianto, mentre l’assessore provinciale Roberto Failoni, che non ha potuto presenziare, ha fatto pervenire un proprio saluto.

Per il presidente di Folgariaski, Denis Rech (nel video): “Il precedente skilift era un tassello storico del comprensorio: la parte di collegamento tra la zona di Passo Coe, che dà poi verso gli impianti del Veneto, e l’area di Fondo Piccolo e Fondo Grande. Era una delle parti da rinnovare e volevamo farlo prima del Covid; abbiamo atteso un paio di anni ma ora ci siamo e l’impianto è in funzione. Ringraziamo tutte le ditte che hanno contribuito a farci arrivare pronti per questo inizio di stagione. La seggiovia è in funzione già dallo scorso weekend e abbiamo registrato un buon afflusso con tanti giovani, tanti club sportivi e anche tanti clienti abituali che tornano a frequentare le nostre piste. Questo è un impianto che risolve qualche problema di collegamento che, in passato, ci aveva creato alcune domeniche di grattacapi: oggi è tutto più fluido, più veloce e decisamente migliore per i nostri sciatori”.

Il nuovo impianto permette infatti di non fare più la coda, grazie alla portata quasi triplicata. Inoltre, agevola i principianti e gli snowboarder nella risalita, molto più semplice rispetto a uno skilift, per non parlare del confort che aumenta passando alla seggiovia. L’impianto, in futuro, potrà anche essere utilizzato in estate, per il trasporto a monte sia di persone sia di biciclette: un servizio sempre più richiesto.

La motrice è a monte, a una quota di 1.712 metri, mentre la stazione di valle è posizionata a quota 1.616. La lunghezza è di 546 metri per un dislivello di 95, sostanzialmente sullo stesso tracciato della sciovia Passo Coe – Plaut precedentemente in esercizio. I veicoli sono 60 e transitano in stazione tra i 7 e gli 8 secondi uno dall’altro. La portata di persone, a regime, è di 2.000 all’ora: prima erano 700. Il tempo di percorrenza è di 3 minuti e 29 secondi.