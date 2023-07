Alpe Cimbra: in cammino verso il riconoscimento a Comunità Europea dello Sport 2025

sabato, 8 luglio 2023

Alpe Cimbra – “E’ una comunità locale importante, sono state unite le forze delle diverse realtà e sono un modello”, è il messaggio della Commissione Aces Europe che negli ultimi tre giorni ha visitato le realtà dell’Alpe Cimbra e oggi hanno illustrato il cammino verso il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport 2025.

L’Alpe Cimbra con i Comuni di Folgaria, Lavarone e di Altopiano della Vigolana e con il supporto dell’Azienda per il turismo Alpe Cimbra ha prosegue il suo cammino verso l’importante riconoscimento e in questi giorni ha avuto inizio la vista della Commissione Aces Europe con la presenza di Gian Francesco Lupattelli, presidente Aces Europe, Enrico Cimaschi, consigliere commissione Aces Europe, Dario Scarpa, consigliere commissione Aces Europe, Sabrina Gastaldi, capo area Area Anci Istruzione, Politiche educative, Edilizia Scolastica, Sport e l’onorevole Rosanna Conte, europarlamentare, quali membri della Commissione.

A fare gli onori di casa e portare il benvenuto della località il sindaco Michael Rech, il presidente Apt Alpe Cimbra, Gianluca Gatti e il direttore Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato.

“A me fa piacere tenere a battesimo questa candidatura e lo dico in qualità di delegata per il Triveneto di Aces Europe, associazione cui spetterà attribuire questo riconoscimento – ha affermato l’onorevole Rosanna Conte -. Si tratta di un titolo non certamente simbolico ma che ha un suo particolare significato in quanto va a testimoniare l’importanza dello sport e dei suoi valori sociali ed educativi, inteso come mezzo di inclusione e si aggregazione, prima ancora che come attività ludica e salutare”. “Devo altresì dire – ha proseguito l’onorevole Rosanna Conte – che mi fa piacere questa unione che si è creata e che vede assieme quattro comuni riuniti nella Alpe Cimbra con tutte le loro realtà impegnate nei vari ambiti, da quello sportivo a quello sociale, compreso quello turistico, che hanno dato vita ad una grande comunità e che, grazie anche a questo titolo, che auspico possano ottenere, andranno a caratterizzarsi sul territorio con le loro identità, le loro tradizioni e il loro impegno per lo sport, con un’attenzione soprattutto verso il mondo giovanile e il tema dell’accessibilità. Un progetto che mi impegno a sostenere, tanto più se sarà allargato ad altri comuni per creare una community ancora più forte e incisivo in ambito sportivo e sociale”.

VIDEO



VIDEO



VIDEO



“In qualità di presidente e fondatore di Aces Europe e MSP Italia mi preme evidenziare l’esempio dell’Alpe Cimbra nel campo delle politiche su Sport, Salute, Benessere e Territorio – ha dichiarato Gian Francesco Lupattelli (nel video), presidente Aces Europe -. Devo dire che la candidatura a European Community of Sport è veramente una candidatura dell’intera comunità cimbra”.

La visita ispettiva della Commissione ha interessato tutte le strutture sportive dei Comuni di Folgaria, Lavarone e della Vigolana e si è svolta nei giorni di giovedì e venerdì: dal Palafolgaria al Bike Park Folgaride, dalla piscina ai campi sportivi dei tre Comuni, dai campi da tennis ai bike Park di Lavarone, dal campo da golf alla skiarea. Un grande patrimonio di infrastrutture che permettono alla destinazione di ospitare grandi eventi sportivi nazionali e internazionali e di garantire ai residenti e agli ospiti innumerevoli possibilità di attività sportive durante tutto l’anno.

Il presidente di Apt, Gianluca Gatti (nel video) ha sottolineato: “Oggi abbiamo avuto il piacere di chiudere la candidatura a Comunità Europea dello Sport 2025 e l’ufficialità arriverà a breve e questa grande candidatura che si basa sulla sinergia tra sport e turismo è importante ed è un grande mezzo che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi, con i grandi eventi che fanno da attrazione sull’Alpe Cimbra ed hanno un indotto sul turismo”.

Questa mattina il sindaco di Folgaria, Michael Rech, in rappresentanza dei Comuni di Lavarone, Folgaria e Vigolana insieme all’Apt Alpe Cimbra, ha difeso davanti alla Commissione la candidatura, sottolineando come lo sport sia una realtà importante per creare socialità ed economia turistica in un territorio alpino.

Hanno altresì sottolineato l’importanza delle associazioni sportive del territorio e del volontariato per l’organizzazione dei grandi eventi e per consentire la pratica sportiva ai residenti. È stato illustrato l’importante lavoro svolto negli ultimi 10 anni per rendere le attività sportive accessibili a tutti e come l’Alpe Cimbra su questo aspetto sia un modello di eccellenza.