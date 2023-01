Alpe Cimbra, immersioni sotto i ghiacci del Lago Bandiera Blu di Lavarone

domenica, 1 gennaio 2023

Lavarone – Le esperienze estreme sono quelle che regalano suggestioni particolari, emozioni intense, forti scariche di adrenalina ed attimi unici che rimarranno impressi nella mente e nel cuore per sempre.

L’aggettivo più inflazionato per descrivere una simile avventura che va oltre l’ordinarietà, è memorabile, è straordinaria, “è un’immersione in un lago ghiacciato”.

I prossimi 28 e 29 gennaio, per la nona volta consecutiva, O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) organizza lo stage “Under Ice 2023” sotto la superficie ghiacciata del Lago di Lavarone (Trento).

All’evento di OPES, Ente di Promozione Sportiva che crede nei valori positivi dello sport come l’inclusione sociale e che favorisce tutte quelle occasioni in cui atleti normodotati e diversamente abili possono svolgere insieme una determinata disciplina o attività.

I diversi professionisti o gli appassionati di subacquea, che domenica 29 gennaio vorranno tuffarsi per la prima volta al di sotto dello specchio ghiacciato del Lago di Lavarone, dovranno partecipare al corso di preparazione che si svolgerà sabato 28 gennaio, alle ore 15, presso la Sala Convegni del Comune di Lavarone. Gli organizzatori, con a capo Vincenzo Polimeni, Responsabile Nazionale del Settore Subacqueo di OPES, hanno previsto anche delle immersioni nella giornata di sabato. L’esperienza “Under Ice”, in questo caso, dovrà essere programmata ed è riservata a sub esperti che hanno già partecipato ad un workshop e ad un addestramento teorico e pratico per immergersi sotto un lago ghiacciato.

Questo appuntamento è giunto già all’ottava edizione ed è uno step fondamentale per chi ha la passione per la subacquea. L’importanza di questa tipologia di immersione è data dalla possibilità di conoscere meglio le proprie qualità psicofisiche ed è altamente formativo per la carriera di subacqueo.

Le immersioni sono affascinanti, il luogo è veramente incantevole, il Lago di Lavarone è circondato da monti innevati. Per chi non è subacqueo ci sono diverse attrattive, paesi tipici, piste da sci attrezzate e innovative, musei storici, ecc…

“Siamo felici di poter ospitare nuovamente questo incredibile evento sul Lago di Lavarone dando vita ad un evento molto entusiasmante sia per chi partecipa sia per chi viene ad assistere alle immersioni – afferma Daniela Vecchiato Direttore Apt Alpe Cimbra – e altresì di poterlo annoverare tra gli eventi 4all che la nostra destinazione ospita. Promuovere l’inclusione attraverso gli eventi di questo tipo è fondamentale, proprio per dare dimostrazione che qualsiasi sport è per tutti.”

All’evento di OPES, Ente di Promozione Sportiva che crede nei valori positivi dello sport come l’inclusione sociale e che favorisce tutte quelle occasioni in cui atleti normodotati e diversamente abili possono svolgere insieme una determinata disciplina o attività. L’evento è riconosciuto dal Coni.

Inoltre, affinché Under Ice possa essere archiviato come un evento suggestivo ed emozionante da vivere in totale sicurezza, ci saranno il DAN Research (organizzazione che conduce ricerche medico-scientifiche sulla sicurezza dell’immersione), il Nucleo Carabinieri Subacquei ed il Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato, IRC Comunità che in una precedente edizione ha donato un defibrillatore alla comunità di Lavarone.

Le Immersioni sono affascinanti ma da non perdere il luogo, è veramente incantevole, il Lago di Lavarone è circondato da monti completamente innevati; per chi non è subacqueo ci sono diverse attrattive, paesi tipici, pisce da sci molto ben attrezzate ed innovative, musei storici, etc.