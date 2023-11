Alpe Cimbra: “Il socio in pista in libertà”, iniziativa della Cassa Rurale Vallagarina

domenica, 19 novembre 2023

Alpe Cimbra – La stagione dello sci è prossima a presentarsi al cancelletto di partenza. La Cassa Rurale Vallagarina ha rinnovato l’accordo con Ski Area Alpe Cimbra, Centro Fondo Millegrobbe, Centro Fondo Passo Coe e Centro Fondo Alta Lessinia per offrire l’opportunità ai soci dell’istituto di credito cooperativo di praticare lo sport preferito a condizioni economiche agevolate per l’acquisto degli skipass stagionali, ministagionali e degli skipass giornalieri. L’iniziativa è denominata “Il Socio in pista in libertà”.

L’accordo è stato firmato in due location differenti considerata l’area di operatività della Cassa Rurale, attiva nel territorio trentino e in quello veronese. Territori dove la pratica dello sci è molto diffusa sia per le discipline alpine (slalom) e sia per quelle nordiche (fondo) con chilometri e chilometri di piste e aree perfettamente attrezzate per accogliere praticanti di ogni età, adulti e bambini, e offrire loro accanto a panorami mozzafiato quanto serve per godersi in totale tranquillità e serenità una o più giornate con gli sci ai piedi.

Per beneficiare dell’iniziativa il socio può richiedere la “Skicard Socio” per sé e per i familiari direttamente agli sportelli della Cassa Rurale Vallagarina, compilando la documentazione richiesta nel rispetto del regolamento disponibile sul sito internet della banca.

“Questa iniziativa conferma la vicinanza della Cassa Rurale ai territori e alle loro peculiarità e ci permette di far conoscere le eccellenze delle nostre realtà a tutti i soci. La nostra presenza spazia dall’Alpe Cimbra alla Lessinia, dalla Vallagarina alla Val d’Adige, fino a raggiungere la Valpolicella ed è caratterizzata dalla volontà di valorizzare tutte le zone di operatività” confermano i vertici dell’Istituto.

La prima delle due tappe dedicate alla firma dell’accordo è stata ospitata a Bosco Chiesanuova. Qui, il presidente della Cassa Rurale Vallagarina, Maurizio Maffei, e il vicepresidente Carmelo Melotti hanno incontrato il presidente di Lessinia Turistsport Srl Elio Venturelli che gestisce il Centro Fondo Alta Lessinia.

In un secondo momento, a Folgaria, è stata sottoscritta la convenzione con i rappresentanti della Ski Area Alpe Cimbra (Ivan Pergher, presidente del Comitato di Gestione della Skiarea Alpe Cimbra), del Centro Fondo Millegrobbe (Massimo Osele) e del Centro Fondo Passo Coe (Denis Rech) e Ski Center Lavarone (Flavio Bertoldi).

Erano presenti inoltre: Giuliano Deimichei, direttore generale Cassa Rurale Vallagarina, Roberta Cuel consigliera di zona dell’istituto di credito cooperativo, Gianluca Gatti e Daniela Vecchiato rispettivamente presidente e direttore Apt Alpe Cimbra e Vigolana.