Alpe Cimbra, il programma degli appuntamenti natalizi

sabato, 23 dicembre 2023

Alpe Cimbra – Arriva il periodo natalizio e fioccano le occasioni nel comprensorio dell’Alpe Cimbra, tra mille emozioni tra natura, sport e relax. Tanti appuntamenti da non perdere:

SABATO 23 DICEMBRE

Lavarone – frazione Bertoldi

MERCATINI DI NATALE

E’ stata scelta la Frazione di Bertoldi di Lavarone (Trento) per il suo fiabesco centro storico, caratterizzato da luci soffuse, stradine che si snodano tra volti antichi dedicati un tempo alle attività rurali, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso.

Questo affascinante evento, a cui parteciperanno numerosi espositori, sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire prodotti artigianali unici e prelibatezze gastronomiche.

I visitatori potranno passeggiare tra le suggestive casette in legno e gli antichi volti decorati a festa, dove sarà possibile acquistare regali originali, decorazioni per l’albero di Natale, artigianato locale, dolci tradizionali e molto altro ancora.

Oltre ai prodotti tipici, sarà possibile degustare specialità culinarie della tradizione natalizia, come vin brulé, cioccolata calda, dolci natalizi e piatti tipici della stagione.

Suoni e profumi accoglieranno i visitatori in un’atmosfera magica: il profumo di vin brulé, di cannella e spezie, dello strudel appena sfornato e degli strauben, i saporiti canederli e la calda polenta, i colori delle casette di legno illuminate da piccole lucine e degli antichi “volti” addobbati a festa.

Il Mercatino prende vita all’interno dell’antico borgo dei Bertoldi “veci” snodandosi nelle viuzze di questo suggestivo borgo di montagna a 1200 metri di altitudine: gli alberelli addobbati con piccole luci rendono suggestivo l’antico borgo mentre varie bancarelle offrono ai visitatori idee regalo uniche e originali.

INFO:APTAlpeCimbra

0464/724144

info@alpecimbra.it

Alpe Cimbra

PIC-NIC SULLA SLITTA

Un’alternativa agli sci e alle ciaspole? La slitta! Un cestino pic-nic da gustare sullo slittino sulla neve fresca e soffice dell’Alpe Cimbra.

Dopo un’oretta di passeggiata lasciamo le torce spente per abituare gli occhi alla luce che la Luna riflette sul manto nevoso e scintilla tutt’intorno: è quasi incredibile quanto possa essere luminoso un quarto di Luna, lontano dai bagliori accecanti della luce artificiale.

Durante le tue vacanze in Trentino, vivi quest’esperienza unica! adatto a tutti

Ore 18:30, luogo: verrà comunicato al momento dell’iscrizione Costo: 35 euro

Prenotazione obbligatoria: Fino a due giorni prima

Maggiori informazioni: APT Alpe Cimbra 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

DOMENICA 24 DICEMBRE

Lavarone – Chiesa

CERCA IL PRESEPIO A LAVARONE CHIESA

Cerca il presepio a Lavarone Chiesa dal 24 dicembre al 6 gennaio

Ritira la scheda presso l’ufficio ApT Alpe Cimbra in frazione Gionghi a Lavarone o presso il Supermercato Conad in frazione Chiesa o presso la Pasticceria “Lovera” in frazione Chiesa e completa la frase con le parole mancanti che troverai su alcune delle preghiere poste accanto ad ogni presepio.

A tutti i bambini e bambine fino ai 12 anni di età che troveranno tutti i presepi e completeranno la frase con le parole mancanti, potranno consegnare la scheda così compilata alla cassa del Cinema Teatro Dolomiti ed avranno diritto all’ingresso gratuito ad una delle proiezioni pomeridiane dal 26 dicembre al 6 gennaio 2024. Offerta Libera.

Novità: quest’anno i presepi saranno numerati. Segna sulla scheda il numero di quello che ti è piaciuto di più e, a chi lo ha realizzato verrà consegnato un premio simbolico. Se non utilizzerete la scheda per l’ingresso al cinema, potrete riconsegnarla dove l’avete ritirata.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

Folgaria – lungo le vie del centro

Gli zampognari delle Dolomiti

Un pomeriggio dove le strade del centro accoglieranno l’esibizione sulle note degli Zampognari che, indossando il classico costume contadino, proporranno i brani di repertorio della tradizione musicale natalizia. (piva piva, tu scendi dalle stelle, adeste fidelis, salterello, novena).

Dove: lungo le vie del centro di Folgaria- Ore: 17

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Folgaria – Piazza Marconi

Arriva Babbo Natale Barba lunga e abito rosso… Eccolo Il nostro Babbo Natale! Dopo aver viaggiato tutta la notte della Vigilia in giro per il mondo sulla sua grande slitta, prima di tornare al Polo Nord, farà una sosta anche da noi, a Folgaria per salutare tutti bambini in vacanza sull’Alpe Cimbra

Porterà con sé tantissimi doni per tutti i bambini.

Ore 17: Luogo: partenza da piazza S. Lorenzo arrivo a piazza Marconi.

Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

Martedì 27 dicembre

Folgaria – Cinema Teatro Dolomiti

CONCERTO DELLA BANDA FOLKLORISTICA DI FOLGARIA

MUSEI E MOSTRE

Mostra dei presepi a Guardia: Dal 22 dicembre al 14 gennaio vivi la magia dei numerosi presepi artigianali lungo le vie del paese di Guardia – il paese dipinto! Sarà possibile vedere anche il grande presepio all’interno della Chiesa.

Info: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Mostra dei presepi a Folgaria: Mostra di presepi presso il punto di informazioni di Folgaria. Ore: tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Luogo: Info Point APT Alpe Cimbra di Folgaria

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 o info@alpecimbra.it

Presepe Artistico in movimento: Presepe Artistico in Movimento

Si tratta di un presepe artistico in movimento, realizzato artigianalmente da Giuseppe Sinigalia. Molti elementi del paesaggio e alcune statue, tra cui la Natività sono in movimento. Luogo: Municipio di Lavarone, Fr. Giongh

Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30