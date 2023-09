Alpe Cimbra, il programma degli appuntamenti del weekend

giovedì, 7 settembre 2023

Folgaria – Finale di estate ricco di appuntamenti sull’Alpe Cimbra, con mille emozioni tra natura, sport e relax, complici anche condizioni meteorologiche stabili. Tanti eventi da non perdere, di seguito il programma del weekend:

VENERDÌ 8 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

FOLGARIA- COSTA

SAGRA DELLA MADONNINA

Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della Madonnina. Folklore, musica e tanto divertimento, bar e cucine aperte con un menù da leccarsi i baffi. Per tutta la giornata sarà presente il mercato

Programma Venerdì 8 settembre:

Ore 8.00 Aperturta tendone e bar

Ore 11.00 Apertura cucina

Ore 12.00 Musica dal vivo con “The Rumptopf”

Ore 15.00 Santa Processione a partire da Costa

Ore 17.00 Concerto della “Banda Folk di Folgaria”

Ore 18.30 Apertura cucina

Ore 20.30 Musica dal vivo con “Flaimstaler”

A seguire DJ Set con “Alex Time + Zanf”

Programma sabato 9 settembre:

Ore 09.00 Apertura tendone e bar

Ore 10.00 Battesimo della sella con “Le Amazzoni dell’Apocalisse”

Ore 11.00 Spettacolo equestre con “Le Amazzoni dell’Apocalisse”

Ore 11.30 Apertura cucina

Ore 12.00 Musica dal vivo con “Alessandro Andreatta” (chitarra e voce)

Ore 16.00 Battesimo della sella con “Le Amazzoni dell’Apocalisse”

Ore 17.00 Spettacolo equestre con “Le Amazzoni dell’Apocalisse”

Ore 18.30 Apertura cucina

Ore 19.00 Estrazioni biglietti Lotteria 2023

Ore 21.00 Musica dal vivo con “Civico 18”

A seguire DJ Set con “Daniele Battan + Marco Cristian”

Luogo: Loc. Colpi, Costa di Folgaria

Info: Sagra della Madonnina su instagram e facebook

SABATO 09 E DOMENICA 10 SETTEMBRE

FOLGARIA- FONDO GRANDE

12^EDIZIONE DUE GIORNI TRIAL FOLGARIA-ALPE CIMBRA

Quest’anno sabato 09 e domenica 10 settembre, si disputerà l’ 12^ edizione della Due Giorni trial Folgaria Alpe Cimbra, raduno internazionale di moto trial storiche e moderne, organizzato da ASD Vintage Trial, e con l’importante sostegno dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda di Promozione Turistica.La partenza del primo pilota sarà data sabato sarà alla 11 da Fondo.

Grande di Folgaria, il percorso si svolgerà su un anello di circa 30 km. arrivando fino all’abitato di Guardia per poi fare ritorno a Fondo Grande. Lungo il trasferimento molto bello e panoramico, i piloti troveranno circa 16 zone controllate con varie difficolta dove ogni pilota potrà esprimere al meglio le proprie capacità di guida.

Sabato partenza ore 11

Domenica la partenza del primo pilota verrà data alle 9, così da poter aver l’arrivo dell’ultimo pilota verso le 15. Informazioni a ASD Vintage Trial duegiornitrialfolgaria@gmail.com Tel +39 335 7373297

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE

FOLGARIA-LOC COSTA/MASO SPILZI

PRO AM ALPE CIMBRA 2023

Si gioca lunedì 11 settembre al Golf Club Folgaria uno dei classici appuntamenti golfistici estivi targati Alpe Cimbra. Saranno oltre 20 le squadre che scenderanno in campo sullo sfidante percorso del Golf Club Folgaria -diventato negli anni un punto di riferimento per tantissimi giocatori italiani ed esteri che scelgono di vivere la montagna all’insegna del golf- in occasione della gara Pro-Am Alpe Cimbra 2023 in programma lunedì 11 settembre.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Golf Club Folgaria, con il supporto dell’agenzia eventi Move Golf Forward di Milano, e l’APT Alpe Cimbra da sempre impegnati nella promozione e valorizzazione della golf experience sul territorio di Folgaria.

La gara a squadre, formate da un professionista e 3 giocatori amateur, si svolgerà sulla distanza di 18 buche, formula medal, 2 risultati su 4. Nella classifica a squadre saranno premiati i primi tre team classificati, mentre nella classifica dedicata ai professionisti i primi tre classificati.

Moltissimi gli omaggi per i partecipanti ed i premi in palio per i vincitori messi a disposizione dai prestigiosi partner di quest’edizione, tra cui Water Rower e Nohrd, brand del settore fitness che saranno presenti al circolo con alcuni macchinari funzionali all’allenamento del golfista, Blackfin, azienda all’avanguardia nel settore eyewear con i suoi occhiali da sole in titanio, Lanerossi, storico marchio del tessile con i suoi preziosi plaid jacquard in lana e alpaca, Tenuta Primero Golf Grado con in palio soggiorni al golf resort di Grado, Bhica-The Art of wellbeing con la sua frutta disidratata, oltre a Centro Porsche Trento con l’esposizione delle autovetture Porsche, Ristorante Maso Spilzi, Forst ed EcoTop.

Al termine della premiazione i partecipanti saranno ospiti al Maso Spilzi per un cocktail di fine gara accompagnato dai vini della cantina Ferrari Trento e dai saporitissimi spatzle di Enovalsugana Sapori.

Per informazioni: segreteria@golfclubfolgaria.it

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto SABATO E DOMENICA dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 www.alpecimbra.it

MASO SPILZI mostra”Gianluigi Rocca.Memorie e disincanto”dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

MOSTRA COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI INTORNO ALLA NATURA La mostra sarà visitabile in orari di apertura della biblioteca fino al 30/09: dal martedì al sabato con orario 10-12 e 15-19

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com

Tutte le info su www.alpecimbra.it