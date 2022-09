Alpe Cimbra, il programma degli appuntamenti del weekend

giovedì, 8 settembre 2022

Folgaria – La coda dell’estate porta appuntamenti sull’Alpe Cimbra: due gare podistiche di montagna e In hèrtz von holz spiccano tra le iniziative in programma dal 9 all’11 settembre 2022.

FINO A SABATO 10 SETTEMBRE

In hèrtz von holz – Luserna

La prima edizione del simposio “In hèrtz von holtz”, organizzato dall’Istituto Cimbro con il supporto finanziario della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol, APT Alpe Cimbra e Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, si conclude il 10 settembre. Obiettivo dell’iniziativa è anche arricchire, con le opere lignee ricavate dagli schianti di Vaia, i quattro percorsi tematici di Luserna/Lusérn.

Gli artisti presenti saranno Alessandro Pretto, Corrado Clerici e Mariella Martinelli, ognuno realizzerà un’opera che rappresenta uno dei personaggi delle leggende cimbre, avendo a disposizione un tronco di larice, abbattuto dalla tempesta Vaia, del diametro di ca. 50 cm e altezza di ca. 180 cm. Domenica 11 settembre alle ore 15.00 presso l’anfiteatro in piazza Marconi, avrà luogo la cerimonia di chiusura alla presenza del Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Cimbro. Le opere verranno successivamente posizionate lungo il Sentiero Cimbro dell’Immaginario, accompagnate da un pannello illustrativo del personaggio.

INFO: 0464/789638 oppure info@lusern.it

SABATO 10 SETTEMBRE – DOMENICA 11 SETTEMBRE

Due Giorni trial Folgaria – Alpe Cimbra

Si disputerà a Folgaria l’ 11^ edizione della Due Giorni trial Folgaria Alpe Cimbra, raduno internazionale di moto trial storiche e moderne, organizzato dal MC Neumarkt-Egna, con l’importante sostegno dell’Amministrazione Comunale di Folgaria e dell’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra.

Il successo a partire alla prima edizione del 2011 è andato sempre crescendo, con il solo “stop forzato nel 2020”, è l’intasiamo dei partecipanti è molto gratificante per gli organizzatori. La partenza del primo pilota sarà data sabato sarà alla ore 11.00 dal Palasport, il percorso si svolgerà su un anello di circa 30 km arrivando fino all’abitato di Guardia per poi fare ritorno a Folgaria. Lungo il trasferimento molto bello e panoramico, i piloti troveranno circa 24 zone controllate con varie difficolta dove ogni pilota potrà esprimere al meglio le proprie capacità di guida.

Alla domenica la partenza del primo pilota sarà alle ore 9.00.

INFO: MC Moto Club Neumarkt Egna +39 335 1814717 – info@mc-neumarkt-egna.com

DOMENICA 11 SETTEMBRE

1A LUSERNAR ZIMBAR LOAF TRAIL – Luserna – ore 9.00

Gara podistica (Trail) su sentieri e strade forestali nel circondario di Luserna organizzata dal GSD Valsugana Trentino in collaborazione con la Pro Loco di Luserna – Vor’z Lånt Lusèrn. Il percorso di 27 km con 850 mt di dislivello con partenza e arrivo a Luserna toccando tutti i punti panoramici e di interesse naturalistico e storico del mondo attorno al paese cimbro.

INFO: www.gsvalsugana.it – lusernartrail@gsvalsugana.it