Alpe Cimbra, grande basket in estate col Folgaria Camp e la Nazionale

lunedì, 12 giugno 2023

Folgaria – Il Folgaria Basketball Camp e la Nazionale maggiore di pallacanestro maschile tornano ad incrociarsi sull’Alpe Cimbra dopo 6 anni.

L’Italbasket ha visto Folgaria come sede del raduno Azzurro dal 2012 al 2017, per poi “trasferirsi” nell’ambito turistico Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena. Gli azzurri del CT Gianmarco Pozzecco saranno in raduno a Folgaria appena due giorni dopo il termine del quinto turno del FBC il cui sipario calerà sabato 22 luglio. Il Training camp azzurro a Folgaria inizierà lunedì 24 luglio e si concluderà mercoledì 2 agosto, dopodiché la squadra si trasferirà a Trento per partecipare all’ottava edizione della Trentino Basket Cup, che si giocherà il 4 e il 5 agosto alla BLM Group Arena. L’Alpe Cimbra sarà pertanto la prima tappa di avvicinamento alla FIBA World Cup 2023 che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone.

«L’Alpe Cimbra è onorata di ospitare ancora una volta campioni della Nazionale di Basket – ha dichiarato il Presidente di APT Alpe Cimbra Gianluca Gatti – un appuntamento importantissimo in vista del Mondiale 2023 e un’occasione per tutti i nostri turisti di ammirare i grandi atleti della nostra Nazionale. Il mondo della pallacanestro è di casa nel Comune di Folgaria, che grazie alla disponibilità delle strutture sportive, da 35 anni ospita anche il Folgaria Basket Camp con centinaia di bambini amanti di questa disciplina. L’impegno della nostra APT nei confronti del mondo dello sport è forte e costante. La nostra candidatura a comunità europea dello Sport per il 2025 è l’emblema del fatto che i nostri territori credono nello sport sia come offerta turistica che come importante formazione per i nostri ragazzi».

«A poco più di una settimana dal via del 35° Folgaria Basketball Camp, il nostro entusiasmo si va a riversare con questa bella notizia – sottolinea il direttore del FBC Renato Caroli – L’arrivo a Folgaria della Nazionale del Pozz dà ancora più lustro a questa località che l’ha ospitata per 6 anni consecutivi. Dal canto nostro siamo pronti a partire: siamo il camp numero 1 in Italia, abbiamo 1.150 ragazzi iscritti nei nostri 5 turni e abbiamo il sold out da tre mesi. Una bella soddisfazione che ci permette di festeggiare al meglio il traguardo dei nostri 35 anni».