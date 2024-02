Alpe Cimbra: gare, immersioni nel lago ghiacciato e sfilate di carnevale

venerdì, 2 febbraio 2024

Venerdì 2 febbraio

SPECIAL OLYMPICS GREAT BRITAIN

Alle ore 20 si terrà a Folgaria la cerimonia di chiusura degli SPECIAL OLYMPICS GREAT BRITAIN. Durante la settimana si sono riuniti sull’Alpe Cimbra quasi 80 atleti con disabilità intellettiva provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles per competere nello sci alpino, nel pattinaggio di figura, e non solo! L’evento ha qualificato i migliori atleti per rappresentare il Team Special Olympics Great Britain ai prossimi Giochi invernali mondiali ‘Special Olympics’ che si terranno a Torino nel 2025.

Venerdì 2 e sabato 3 Febbraio

FOLGARIA-FONDO GRANDE – ALPE CIMBRA FIS CHILDREN CUP

Alpe Cimbra Fis Children Cup festeggia il suo quattordicesimo anniversario sulle piste di Folgaria, pronte e perfette per essere scalfite dalle lamine di giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Come è noto, l’ex Trofeo Topolino è da sempre trampolino di lancio per tutti i giovani sciatori; tappa obbligata per grandi campioni come Thöni, Gros, Tomba e Simoncelli. Una manifestazione sportiva di grande valore che l’Alpe Cimbra saprà accogliere e valorizzare al meglio grazie a tracciati conformi a competizioni di questo calibro. Dall’1 al 03 febbraio avrà inizio la fase internazionale con due giorni di gara accompagnati da eventi e iniziative che renderanno quest’esperienza memorabile per i giovani atleti e per le loro famiglie. Lo sport regala sempre forti emozioni, ma l’aspetto più coinvolgente sarà vedere come questa disciplina diventi un tutt’uno con i ragazzi che la praticano; più di 800 atleti pronti ad esibire il loro talento e raccogliere i frutti delle loro fatiche, con un solo fine, quello di realizzare il loro sogno. Sull’Alpe Cimbra ci piace pensare che lo sci sia pura passione, quella passione che l’ Alpe Cimbra Fis Children Cup impiegherà nel prendersi cura di questi piccoli grandi atleti d’oggi e campioni di domani!

Venerdì 2 febbraio

FOLGARIA-FONDO GRANDE – ALPE CIMBRA FIS CHILDREN CUP

Ore 9 – Slalom Allievi F/M – pista Martinella Nord – 2 manche

Ore 10 – Slalom Gigante Ragazzi F/M – pista Agonistica – 1 manche

Sabato 3 febbraio

FOLGARIA-FONDO GRANDE – ALPE CIMBRA FIS CHILDREN CUP

Ore 9:00 Slalom Ragazzi F/M – pista Martinella Nord – 2 manche

Ore 9:00 Slalom Gigante Allievi F/M – pista Agonistica – 2 manche Folgaria, Piazza Marconi alle ore 15:30 la cerimonia di premiazione dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP.

Sabato 3 Febbraio

BOSENTINO – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Il Carnevale di Bosentino fra carri, mascherine, animazione per bambini con baby disco show e pranzo offerto dal Gruppo Alpini Bosentino! Dalle ore 13:30 al Parcheggio degli Alpini, Bosentino.

Sabato 3 febbraio e Domenica 4 Febbraio

LAGO DI LAVARONE

Le esperienze estreme sono quelle che regalano suggestioni particolari, emozioni intense, forti scariche di adrenalina ed attimi unici che rimarranno impressi nella mente e nel cuore per sempre. I prossimi 3 e 4 febbraio, le acque ghiacciate del Lago di Lavarone, ospiteranno la X edizione dello stage di immersioni sotto i ghiacci UNDER ICE 2024 di “OPES ITALIA“. A rendere questo evento suggestivo ed emozionante da vivere in totale sicurezza, ci saranno il: DAN Research, il Nucleo Carabinieri Subacquei, il Nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato, IRC Comunità che in una precedente edizione ha donato un defibrillatore alla comunità di Lavarone. Le Immersioni sono affascinanti, il luogo è veramente incantevole, il lago di Lavarone è circondato da monti completamente innevati; per chi non è subacqueo ci sono diverse attrattive, paesi tipici, pisce da sci molto ben attrezzate ed innovative, musei storici, ecc. Requisito indispensabile essere in possesso di un brevetto di primo livello e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dagli organizzatori

Domenica 4 Febbraio

CENTA SAN NICOLÒ – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Carnevale a Centa San Nicolò: sfilata dei carri e premiazione della migliore mascherina, animazione con APPM e o Oratorio di Barco con truccabambini e infine gnocchi al pomodoro e sardele offerte dalla Pro Loco! Dalle 13:30 presso l’area feste di Centa San Nicolò.

