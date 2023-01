Alpe Cimbra Fis Children Cup: in gara atleti di 38 nazioni e 5 continenti

giovedì, 19 gennaio 2023

Folgaria (Trento) – A Folgaria atleti di 38 nazioni e di 5 continenti. Presentata l’Alpe Cimbra Fis Children Cup. Volete sapere chi saranno i campioni dello sci del futuro? Gli eredi di Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde, Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia, o, ultime in ordine di tempo, le giovani già impegnate in Coppa del Mondo Lara Colturi e Zrinka Ljutic. Basterà assistEre alla settimana di gare dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup, in programma dal 22 al 28 gennaio a Fondo Grande di Folgaria. Sicuramente si metterà in luce qualche sciatore Under 14 o Under 16, che nel giro di pochi anni farà il grande salto nei circuiti che contano. Lo ha evidenziato durante la presentazione il presidente del Comitato Organizzatore Fabrizio Gennari.

INTERVENTI – Nel suo intervento l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport turismo Roberto Failoni ha ricordato il proprio forte legame con questo evento, che ha conosciuto e appoggiato quando era assessore in Comune a Pinzolo, sottolineando lo straordinario valore sportivo che si è ritagliato in tutto il mondo e ringraziando le “giacche verdi” che lavorano dietro e davanti alle quinte per la perfetta organizzazione di questa settimana di grande sci.

Sono intervenuti alla presentazione il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti e la direttrice Daniela Vecchiato, l’assessore allo sport del Comune di Folgaria Andrea Mattuzzi, la presidente di Coni Trento Paola Mora, il presidente di Fisi del Trentino Tiziano Mellarini e il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

I NUMERI – Sono poi stati snocciolati i numeri più significativi di questa manifestazione, che vanta 62 edizioni, delle quali 52 con validità internazionale, quindi 53 edizioni delle Selezioni Nazionali della squadra italiana, ora denominate Trofeo Cassa Rurale Vallagarina. Alle sfide per formare le due squadre italiane parteciperanno 420 giovani sciatori provenienti da 18 Comitati Fisi d’Italia, mentre alla fase internazionale, che scatterà con il team event di mercoledì 25 gennaio, sono attese ben 38 nazioni di tutti e cinque i continenti, vista la presenza anche di una rappresentativa del Sudafrica. Fra i graditi ritorni quello del Canada, che mancava da più di un lustro, della Norvegia e della Svizzera.

In cabina di regia lo sci club TTS, l’Apt Alpe Cimbra, lo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra per gli aspetti tecnici in pista oltre a Folgaria Ski e una serie rilevante di partner istituzionali e privati, Trentino Marketing in primis.

Con l’edizione 2023 tornano anche i momenti rituali della sfilata sia per il Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, valido per le Selezioni delle due squadre nazionali italiane con 18 Comitati provenienti da tutta la penisola, in programma domenica 22 gennaio, sia la cerimonia inaugurale della fase internazionale, prevista per le 18.30, con partenza delle delegazioni di ogni nazione nei pressi dell’hotel Vittoria di Folgaria e arrivo in piazza Marconi, dove è previsto l’apertura con rito olimpico e accensione del braciere autorizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e con il giuramento da parte di atleti di 6 nazioni nella loro lingua madre.

C’è la riconferma poi del premio Rolly Marchi, giornalista e scrittore nonché inventore (assieme a Mike Buongiorno) della manifestazione, nata nel 1957 come Trofeo Topolino e dal 2017 proposta con la nuova denominazione di Alpe Cimbra Fis Children Cup. Il riconoscimento, istituito in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e con la rivista Sciaremag, andrà all’atleta più giovane, maschio e femmina, qualificato per la fase internazionale (Trofeo Cassa Rurale Vallagarina) sia della categoria Under 16 sia della Under 16.

Tutte le gare, dalle selezioni nazionali alla fase internazionale, prevedono una diretta streaming sul canale web sportcultura.tv.

PROGRAMMA ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

SABATO 21 GENNAIO

• Ore 8.00 – Chiusura delle iscrizioni

DOMENICA 22 GENNAIO

• Folgaria: ore 16.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

• Folgaria: ore 18.30 – in piazza Marconi – Cerimonia di apertura del Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – Selezioni Nazionali della Squadra Italiana

LUNEDÌ 23 GENNAIO

Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 53° Selezioni Squadra Italiana

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom Allievi (under 16) pista Martinella Nord. Premiazioni sul campo gara.

• Folgaria: ore 17.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

MARTEDÌ 24 GENNAIO

Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 53° Selezioni Squadra Italiana

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord. Premiazioni sul campo gara. A seguire Premiazione trofeo Rolly Marchi

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

Fase Internazionale

• Folgaria: ore 10.00 – 12.00 – Ufficio Gare Palaghiaccio – Distribuzione pettorali Team Event Parallelo a squadre

• Costa di Folgaria: Ore 13.00 – 13.15 – Nel parterre distribuzione pettorali della pista

Ore 13.30 – 14.00 – Ricognizione Team Event

Ore 14.15 – Inizio fase eliminatoria

A seguire – Inizio fase finale 16 squadre

GIOVEDÌ 26 GENNAIO

• Fondo Grande: ore 8.30 – Allenamenti Alpe Cimbra Fis Children Cup

• Folgaria: ore 9.30 – Sala Riunioni del Palaghiaccio – Accreditamento e controllo passaporti

• Folgaria: ore 16.00 – Sala Riunioni Palaghiaccio – Riunione di Giuria e sorteggi Alpe Cimbra Fis Children Cup

• Folgaria: ore 18.30 – Piazza Marconi – Cerimonia di apertura con rito olimpico con accesione del braciere olimpico

VENERDÌ 27 GENNAIO

52° Criterium Internazionale Giovani Fis – Alpe Cimbra Fis Children Cup

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord. Segue Flower Ceremony

• Folgaria: ore 17.00 – Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione Giuria e sorteggi dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup

SABATO 28 GENNAIO

52° Criterium Internazionale Giovani Fis – Alpe Cimbra Fis Children Cup

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord. Segue Flower Ceremony

• Folgaria: ore 15.00 – Piazza Marconi – Cerimonia Premiazione Alpe Cimbra Fis Children Cup

SABATO 4 FEBBRAIO

• Trento, Piazza Fiera: dalle ore 14.30 alle ore 17 – 54° Premio di Pittura Cassa Rurale di Trento