Alpe Cimbra, fat bike in notturna e ski test: tanti appuntamenti nel weekend

giovedì, 12 gennaio 2023

Folgaria – Passate le festività, prosegue l’inverno ricco di appuntamenti nel comprensorio di Folgaria, Lavarone e Luserna. Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax. Di seguito il programma di eventi:

VENERDI’ 13 GENNAIO

Folgaria – Fondo Piccolo

NIGHT RIDE: FAT BIKE IN NOTTURNA

Un’esperienza unica sull’Alpe Cimbra: il buio, il silenzio, la notte. Si sente solo lo scricchiolio della neve sotto le grosse ruote della Fat Bike, i frontalini illuminano il percorso e l’atmosfera si fa magica. Ore: 16.30 Luogo: Eghel Pause – Passo Coe. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

SABATO 14 GENNAIO

Folgaria

PROVE LIBERE TOUR – POOL SCI ITALIA

È il Tour in cui si possono testare tutti insieme i migliori marchi di sci del mercato, nella stessa giornata, consigliati da skimen esperti delle singole aziende. È lo skitest itinerante che riunisce ben 26 Marchi di settore, in poche parole è IL TOUR sulla neve per eccellenza! È un villaggio aperto a tutti, con tanta tecnicità e know-how… Al Prove Libere Tour saranno disponibili più di 500 paia di sci ed, in alcune tappe, anche una gamma di accessori, tutti a disposizione di coloro che vorranno entrare nel villaggio ed approfittare del test gratuito dei nuovi materiali 22/23. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.



Folgaria

CIASPOLATA AL TRAMONTO

Vivi l’emozione che solo una ciaspolata in notturna sull’Alpe Cimbra in Trentino sa regalarti! Accompagnati dai maestri di sci assaporeremo la magia della notte e del cielo stellato, godremo della calma e della purezza della natura e scopriremo gli angoli più nascosti di Passo Coe: una vera favola invernale! Ritrovo a Passo Coe alle ore 17.00. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

DOMENICA 15 GENNAIO

Folgaria

COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Camminare immersi nel buio, ascoltare i rumori della notte mentre si aspetta il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche sulla bellissima cima del Monte Maggio. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Folgaria

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

ESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTIGIANALI DI GUARDIA. Lungo le vie del paese e in chiesa, dal 24 dicembre al 15 gennaio 2023.

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.