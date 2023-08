Alpe Cimbra: emozioni e grandi eventi nel weekend e a Ferragosto

venerdì, 11 agosto 2023

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax. Tanti appuntamenti da non perdere per il weekend e il Ferragosto con appuntamenti per tutti i gusti.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 11 AGOSTO – FOLGARIA-PASSO COE

LA MAGIA DELLE STELLE – Insieme alla guida Sonia Brunelli ed i mestieri di Scie. Una suggestiva escursione nella zona di Passo Coe illuminati dal cielo stellato. Passeggiata della durata di 2 ore e 3 km di distanza intervallati da coinvolgenti attività rivolti “con gli occhi al cielo!”

Info e iscrizioni: APT 0464 724100 o inviando una mail a info@alpecimbra.it

SABATO 12 AGOSTO

FOLGARIA – FINALE REGIONALE MISS ITALIA

Le più belle ragazze della Regione si contendono il titolo per accedere alla Finale Nazionale.

Inizio ore 21. Ingresso libero

Presenta Sonia Leonardi info@soleoshow.com

Info:Apt Alpe Cimbra Tel. 0464-724100 | info@alpecimbra.it

DOMENICA 13 AGOSTO

FOLGARIA – SKIPASS DAY

Immergiti nella neve ad agosto… lo Skipass Day ti aspetta a Folgaria! Pop-corn, zucchero filato, magie e tanta schiuma invaderanno la piazza principale di Folgaria! Vieni a rinfrescarti con i maestri di sci dell’Alpe Cimbra con tanti giochi a tema. La magia dell’inverno prende vita durante l’estate dove nel pomeriggio si farà anche nevicare con il divertentissimo Schiuma Party dalle 17.30.

Prevendita stagionali della Skiarea Alpe Cimbra, laboratorio per bambini “Colora la mascotte Skirat” e porta a casa la t-shirt. I maestri di sci dell’Alpe Cimbra faranno provare percorsi strider bike per bambini; ore 16-17:30 spettacolo di magia con Mago Polpetta e bolle di sapone; ore 17:30 schiuma party: scende la neve a Folgaria; ore 18.30 Grande Quiz della Neve!; ore dalle 15 alle 19. Luogo: piazza Marconi Prevendita Skipass Stagionali 2023/2024

Info: uffici APT o al 0464 724100

DOMENICA 13 AGOSTO

LAVARONE-FORTE BELVEDERE – SENTINELLE DI PIETRA: ANIMA, SII COME LA MONTAGNA

Domenica 13 Agosto, al Forte Belvedere di Lavarone sarà possibile ascoltare Anima, sii come la montagna tratto da “Le otto montagne” e “L’Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi” di Paolo Cognetti.

L’innamoramento per le montagne, lo stupore e la comprensione della natura alpina, la condivisione con un’altra anima dell’incanto, la bellezza dell’andar per sentieri, il senso d’infinito nel passo solitario… Protagonista di queste suggestioni: l’animo femminile.

La lettura delle parole in prosa e poesia tratte dai due libri di Paolo Cognetti “Le otto montagne” (ediz. Einaudi) e “L’Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi (ediz. Ponte alle Grazie) s’intreccia alla musica di un pianoforte e alla voce di una cantante.

Interpreti: Chiara Turrini e Beatrice Scartezzini: voci recitanti

Al pianoforte: Lorenza Anderle

Cantante: Francesca Martinelli

Ore: 18 – Forte Belvedere, Lavarone

Info: presso gli uffici Apt 0464 724100 oppure inviando un’e-mail a info@alpecimbra.it

DOMENICA 13 AGOSTO

FOLGARIA-PASSO COE – NOTTURNA A BASE TUONO

Visita in notturna a Base Tuono – Passo Coe. Una visita sotto le stelle, all’interno della base NATO americana, accompagnati dalla guida alla scoperta dei segreti della Guerra Fredda. Al termine della visita una degustazione enogastronomica con vini trentini e prodotti km0 il tutto coronato dalle luci soffuse delle lanterne e dalle stelle.

Ore: 21 – Base Tuono, Passo Coe

Info: presso gli uffici APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

MARTEDÌ 15 E MERCOLEDI’ 16 AGOSTO

LAVARONE -FRAZ MAGRE’ – MAGRE’ IN FESTA

Martedì 15 agosto: Apertura festa con anguriata party ore 16 – Escursione guidata al Drago ore 17 – Happy hour ore 17.30 – Apertura cucina ore 19 – Musica dal vivo con Tirock Band ore 21.

Mercoledì 16 agosto: S. Messa ore 11; Apertura cucina ore 12; Nutella Party ore 16; Happy Hour ore 17; Apertura cucina ore 19; Coro Stella Alpina a seguire estrazione lotteria ore 20.30 – Musica dal vivo con Chibaisa ore 21.30

Dalle 10 alle 18 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO

Mercoledì 16 agosto ci sarà la possibilità di un Bus Navetta dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle 21.30 che ferma a Chiesa, Bertoldi, Gionghi e Cappella in corrispondenza delle fermate del bus!

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 info@alpecimbra.it

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

MULINO CUELI (Fraz Cueli)aperto il 1-8-15-22-29/7 e 2-9-16-23-30/8 solo visita Guidata ore 10.00

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

MASO SPILZI mostra”Gianluigi Rocca.Memorie e disincanto” dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

EL VOLT DEL FILO’ Lavarone Chiesa aperture LUGLIO 13e 27/7 dalle 10:00–12:00 8,9,15,16,22,23,29,30 10:00–12:00 e 16:00–18:00 AGOSTO 10 e 24/8 dalle 10:00-12:00 e il 5,6,12,13,19,20,26,27 10:00–12:00 16:00–18:00

MOSTRA COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI INTORNO ALLA NATURA La mostra sarà visitabile in orari di apertura della biblioteca fino al 30/09: dal martedì al sabato con orario 10-12 e 15-19

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it