Alpe Cimbra, dove lo sci race è di casa: gare ed eventi

giovedì, 15 dicembre 2022

Folgaria – Con i suoi 104 km di tracciati distribuiti su 66 piste adatte a tutte le tipologie di sciatori e preparate sempre in maniera ottimale, la Skiarea Folgaria Lavarone si conferma anche come comprensorio sciistico strategico per l’universo agonistico dello sci, in particolar modo giovanile.

Da tredici anni è sede dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup, il più importante evento al mondo di sci alpino dedicato alle categorie under 14 e under 16 che vede la presenza di oltre 40 nazioni di tutti i Continenti, un mondialino dello slalom. Appuntamento dal 22 al 28 gennaio 2023.

Professionalità, duttilità, ospitalità. Grazie a queste tre peculiarità la skiarea Alpe Cimbra si è ritagliata un ruolo importante nei calendari nazionali e internazionali dello sci. Non è dunque un caso che la Fis abbia deciso di assegnare per la sesta volta l’organizzazione di una due giorni di Coppa Europa maschile di slalom gigante la società sportiva di riferimento per gli altipiani, la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra. Le date da segnare in rosso sono quelle del 6 e 7 febbraio 2023, quando a Fondo Grande indosseranno il pettorale i più forti giovani di tutto il mondo, nonché atleti di prima fascia in gara per conquistare punti e piazzamenti importanti.

La novità assoluta riguarda poi l’attribuzione all’Alpe Cimbra da parte della Federazione Italiana Sport Invernali della manifestazione giovanile più partecipata della penisola. Si tratta del Criterium Nazionale cuccioli di sci alpino, che è riservato ai giovani atleti dello sci alpino di età compresa fra i 10 e 12 anni che si cimenteranno nelle sfide di slalom speciale e gimkana. Nel fine settimana del 18 e 19 marzo 2023 i tre centri di Folgaria, Lavarone e Luserna, ospiteranno gare ed eventi collaterali, che vedranno coinvolti oltre 600 sciatori provenienti da tutta Italia, con al seguito tecnici e genitori, per una presenza complessiva di oltre 1000 persone.

Ruolo fondamentale per la gestione tecnica di queste manifestazioni è ricoperto dalla Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra che dispone di un team capace di garantire il perfetto svolgimento delle gare e che rappresenta un pilastro per l’intera comunità.

Nella conferenza stampa svoltasi a Folgaria è stato presentato un calendario ricchissimo di appuntamenti alla presenza di Tiziano Mellarini, del Comitato Trentino della Federazione Italiana Sport Invernali, Fabrizio Gennari, presidente comitato organizzatore Alpe Cimbra Fis Children Cup, del presidente della comunità di Valle Isacco Corradi, dei presidenti delle società impianti Denis Rech e Flavio Bertoldi.

“E’ motivo di grande orgoglio ospitare nella nostra Alpe Cimbra un numero così importante di eventi di respiro nazionale e internazionale che contribuiscono ad accreditare la skiarea Folgaria-Lavarone come una location d’eccellenza per lo sport agonistico”, afferma Michael Rech, sindaco di Folgaria. “In questi anni come amministrazione comunale abbiamo sempre sostenuto e patrocinato tutti i grandi eventi sportivi, nella convinzione che un territorio debba riconoscere il valore dello sport, non solo come volano turistico, ma in primis come valore che ispira un’intera comunità”.

“Come società impianti Skiarea Folgaria Lavarone”, afferma Denis Rech, presidente FolgariaSki, “siamo lieti di ospitare queste importanti competizioni invernali, che si aggiungono alle tante gare circoscrizionali e fis che si svolgono sulle nostre piste, e che grazie alla professionalità che in questi anni abbiamo acquisito nella preparazione e barratura delle piste ne consentono sempre lo svolgimento nelle migliori condizioni. Siamo molto orgogliosi di ospitare anche la nazionale americana maschile Us ski Team e di avere Ryan Cochran Siegle come Testimonial: grazie a loro il nome dell’Alpe Cimbra e del Trentino godono di visibilità durante le gare di Coppa del Mondo e vengono portati oltre oceano.”

Lo sci agonistico è dunque di casa sull’Alpe Cimbra, dove oltre a queste importanti manifestazioni oggi vengono organizzate oltre 20 gare di tutte le categorie e specialità, e dove si allenano oltre 15 sci club del Trentino.

VIDEO



“Ci accingiamo a chiudere un l’anno 2022 in cui il grande sport è stato protagonista assoluto sull’Alpe Cimbra – dal Giro d’Italia ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, dalla Transalp ai Campionati italiani studenteschi di orientamento- e ad iniziare un 2023 che vedrà la presenza sul nostro territorio di un numero ancora più significativo di grandi eventi sia in inverno che in estate e autunno”, afferma Gianluca Gatti (nel video), presidente Apt Alpe Cimbra. “Sicuramente tutto questo è il risultato di un grande lavoro in cui abbiamo saputo dimostrare come Azienda per il Turismo insieme ai Comuni, alle società impianti, alla Polisportiva e a tutte le realtà con cui abbiamo stretto collaborazioni importanti (Fiso, Federazione Italiana Ginnastica Ritmica, Gronlait, Folgaria Fencing Camp, Folgaria Basket Camp, Sport Holiday & Promotion, e molti altri) la grande capacità logista e organizzativa che l’Alpe Cimbra sa esprimere oltre al calore dell’accoglienza che riserviamo agli agonisti e agli sportivi.”