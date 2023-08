Alpe Cimbra, dagli incontri d’autore al sfila-bau: gli eventi del weekend

giovedì, 24 agosto 2023

Alpe Cimbra – L’estate prosegue sull’Alpe Cimbra tra mille emozioni, natura, sport e relax. Di seguito il programma dei principali appuntamenti dell’ultimo weekend d’agosto.

VENERDÌ 25 e SABATO 26 AGOSTO LAVARONE-CENTRO CONGRESSI FRAZIONE GIONGHI

XV SEMINARIO DI LAVARONE:ADOLESCENZE POSSIBILI

Seminario di Lavarone dal titolo “Adolescenze possibili” organizzato da ITACA International Transactional Analysts for Childhood an Adolescence.

Si parlerà di adolescenti ma anche di bambini, giovani adulti, uomini o donne fragili e non solo di individui ma anche di gruppi e comunità. Quali processi di rigenerazione ed integrazione abbiamo realizzato in questa fase storica nelle nostre aule, nei nostri studi e luoghi di vita o di lavoro?

Romanini (1988) parlerebbe di crisi individuatorie che stimolano nuove ridecisioni.

E’ possibile camminare su un filo?

Secondo noi sì. Siamo alla ricerca di “funamboli della vita” e, se è possibile ricucire, cerchiamo “sarti degli accadimenti”. Per questo ti invitiamo: abbiamo bisogno di dircelo, di condividerlo.

L’evento si terrà venerdì 25 agosto, dalle 10 alle 17 e sabato 26 dalle 9:30 alle 17:30.

Il Seminario sarà aperto ad operatori del campo clinico, counselling, educativo e organizzativo.

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.

Durata: due giornate.

Luogo: Centro Congressi – Frazione Gionghi, Lavarone dalle 10 il 25 agosto e dalle 9:30 il 26 agosto

Info: Biblioteca di Lavarone 0464 783832 – 3405200523 o a lavarone@biblio.tn.it

SABATO 26 AGOSTO – LAVARONE-CENTRO CONGRESSI FRAZ.GIONGHI

INCONTRI D’AUTORE OSCAR FARINETTI

Oscar Farinetti, è un imprenditore, dirigente d’azienda e scrittore italiano, fondatore della catena Eataly ed ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro. Ha dimostrato di saper congiungere attività imprenditoriale ed attenzione verso l’ambiente ed il sociale. Per la rassegna libraria “Incontri d’autore” rappresenta il libro E’ nata prima la gallina…forse – 52 storie

sull’ottimismo e il suo contrario, sulla gente, il cibo, il vino, la vita e l’amore. (Slow Food, 2022) Modera: Nereo Pederzolli

Dove: Centro Congressi,Fr. Gionghi, Lavarone Ore: 21

FOLGARIDE EVENT JUMP&AIR BAG

Jump&Air Bag Due giorni all’insegna del divertimento adrenalinico sulle due ruote, al trailer center Folgaride si vola in sella alla MTB.

Il 26 e 27 agosto verrà allestito al Bike Park Folgaride a Serrada di Folgaria un jump e una big air che tutti potranno provare gratuitamente durante le due giornate.

La bmx per volare ancora più in alto e fare evoluzioni pazzesche.

Sarà l’occasione per provare i due trailer del Bike Park, il pump track e per i più piccoli il mini bike park.

Il sabato ci sarà anche il dj set dalle ore 14.30 alle ore 20.00 alla partenza delle piste.

Ore: 10-17 Luogo: Bike Park Folgaride a Serrada

Maggiori informazioni: uffici FolgaRide +39 3281704269 oppure inviando una mail info@folgaride.com

DOMENICA 27 AGOSTO – PIAZZA MARCON FOLGARIA

I EDIZIONE SFILA-BAU

Prima edizione della sfilata dei cani più simpatici dell’Alpe Cimbra. Partenza della sfilata davanti l’Albergo Alpino, la sfilata poi raggiungerà Piazza San Lorenzo per terminare in Piazza Marconi dove la giovanissima giuria eleggerà l’amico a 4 zampe più simpatico.

Ore: 17:30 Luogo: lungo le vie del centro di Folgaria

Iscrizioni gratuite presso gli uffici APT

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è

necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

MULINO CUELI (Fraz Cueli)aperto il 1-8-15-22-29/7 e 2-9-16-23-30/8 solo visita Guidata ore 10.00

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00

MASO SPILZI mostra ”Gianluigi Rocca. Memorie e disincanto” dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini.

Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464

780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

EL VOLT DEL FILO’ Lavarone Chiesa aperture LUGLIO 13e 27/7 dalle 10:00–12:00 8,9,15,16,22,23,29,30 10:00–12:00 e

16:00–18:00 AGOSTO 10 e 24/8 dalle 10:00-12:00 e il 5,6,12,13,19,20,26,27 10:00–12:00 16:00–18:00

MOSTRA COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI INTORNO ALLA NATURA La mostra sarà visitabile in orari di apertura

della biblioteca fino al 30/09: dal martedì al sabato con orario 10-12 e 15-19

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel.

0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80. Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com. Tutte le info su www.alpecimbra.it.