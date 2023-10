Alpe Cimbra candidata a Comunità Europea dello Sport 2025: suo il premio miglior video Sezione Award Sport & Turismo

mercoledì, 18 ottobre 2023

Folgaria – L’Alpe Cimbra, candidata a Comunità Europea dello Sport 2025, è vincitrice del premio miglior video nella Sezione Award Sport & Turismo.

Si è svolto a Macerata la 3a Edizione degli ACES International Video Awards (AIVA) che ha visto la partecipazione di ben 24 Comuni, distribuiti per 10 Nazioni appartenenti a tre Continenti. Una rassegna che ha premiato i valori dello sport, valorizzati attraverso la forza espressiva che solo un video può regalare.

Novità di quest’anno il voto popolare, assegnato da oltre 300 studenti delle scuole superiori di Macerata, che hanno riempito il Teatro partecipando con entusiasmo alla votazione. La votazione ha premiato l’Alpe Cimbra, vincitrice del miglior video nella sezione Sport & turismo che con le immagini ha saputo mostrare come il territorio di Folgaria, Lavarone, Lusérn e dell’Altopiano della Vigolana sia particolarmente vocato ad accogliere grandi eventi sportivi nazionali e internazionali durante tutto l’anno, a offrire ai residenti un’ ampia scelta di attività sportive e ricreative e soprattutto come l’offerta sportiva sia accessibile alle persone con disabilità. E’ proprio l’accessibilità il vero valore aggiunto di questo territorio di montagna.

“Siamo molto orgogliosi di questo vittoria – afferma Daniela Vecchiato Direttore dell’Apt Alpe Cimbra –. Ci stiamo dedicando con grande impegno insieme ai Comuni di Folgaria Lavarone e dell’Altopiano della Vigolana nel percorso della candidatura a Comunità Europea dello Sport e attraverso questo video abbiamo voluto raccontare l’eccellenza del nostro territorio, che ricordiamo è un territorio di montagna in Trentino, sia in termini di offerta di attività sportive sia di infrastrutture. Da anni siamo partner insieme a Trentino Marketing della Federazione Italiana Ginnastica Ritmica, della Fiso e di Us Ski Team oltre che ospitare importanti ritiri di calcio durante la stagione estiva- Us Lecce e Cittadella Calcio-, essere tornati a ospitare il ritiro della Nazionale Italiana di Pallacanestro e aver ospitato di recente il collegiale della Federazione Italiana di Scherma. Altro motivo di orgoglio è l’impegno per la valorizzazione di pratiche sportive non così diffuse quali la pratica dell’orienteering che ormai è di casa sull’Alpe Cimbra“.