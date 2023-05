Alpe Cimbra, Bike Experience per tutti i gusti. Gatti (Apt): “Ampia l’offerta per la stagione estiva”

giovedì, 11 maggio 2023

Folgaria – Pedalare su uno dei più grandi alpeggi d’Europa nella terra dei Cimbri in Trentino tra abeti secolari, laghi alpini, respirare la storia e le tradizioni di una montagna spettacolare e ammirare una biodiversità tra le più variegate dell’arco alpino: questa è l’Alpe Cimbra Bike – Folgaria Lavarone Lusérn e la Vigolana – , con oltre 600 km di sentieri percorribili con la mtb – che conducono fino al vicino Lago di Garda e ai laghi di Levico e Caldonazzo,- e per tutte le discipline dall’all-mountain, all’enduro, al cross country e ancora downhill e gravity al Bike Park di Lavarone e il nuovo Trail Center FolgaRide che sarà inaugurato l’1 luglio a Serrada di Folgaria con un bike park, una pump track e il mini bike park 3-6 anni che verrà inaugurato a fine giugno 2023: 10 km di trail flow per discese divertenti e entusiasmanti. I percorsi si sviluppano attraverso il bosco, con numerose curve paraboliche, salti e continui sali scendi garantendo un favoloso “flow feeling”.

Le piste ciclabili sono itinerari panoramici ideali per i neofiti e per le famiglie: dalla ciclopedonale Luserna- Asiago – nota anche come ciclopedonale delle malghe per le tantissime malghe, dove degustare i formaggi, che si incontrano lungo il percorso- alle ciclopedonali in valle con le quali raggiungere il Lago di Garda, la città di Trento o da Caldonazzo raggiungere Bassano del Grappa.

Tra i percorsi più iconici la 100 km dei Forti -lungo il suo percorso si incontrano le sette Grandi Fortezze dell’Imperatore tra le quali Forte Belvedere, Forte Werk Lusérn e Forte Dosso delle Somme -, il tour dei 60 km della Vigolana con i suoi splendidi affacci sul lago di Caldonazzo, il tour dal Lago alla Montagna al termine del quale rigenerarsi in riva al lago di Lavarone Bandiera Blu d’Europa e fare una bella nuotata, o il tour della Valle del Rosspack tra antichi mulini e scorci di natura selvaggia.

Tante le possibilità di itinerari per gli amanti del gravel su strade bianche o strade forestali questo perché l’Alpe Cimbra è un dedalo di strade sterrate che collegano malghe e alpeggi, baite nei boschi, campi e piccoli borghi.

Studiate appositamente per pedalare sulle strade ghiaiose, ma con un telaio simile a quello delle bici da strada, questa particolare bici è perfetta per godere al massimo di ogni paesaggio dell’Alpe Cimbra.

“L’estate sull’Alpe Cimbra – spiega Gianluca Gatti (nella foto), presidente di Apt (Azienda di Promozione Turistica) Alpe Cimbra e Vigolana – sarà all’insegna dello sport, partiremo a inizio giugno con i Campionati di Ginnastica Ritmica, punteremo sulla mountain bike e la Transalp – una delle manifestazioni internazionali – arriverà il 21 giugno, con partenza il giorno successivo, poi avremo tanti appuntamenti legati al mondo dellle due ruote”.

Per i ciclisti su strada due grandi scalate rientranti tra le Salite da Mito del Trentino: Calliano-Passo Coe (tappa del Giro d’Italia nel 2002) e Caldonazzo-Menador (Giro d’Italia 2022) oltre a centinaia di km di tour che abbracciano il Trentino e il Veneto

Per i più piccoli il divertimento è assicurato nei due Bike Park dell’Alpe Cimbra dove possono migliorare la tecnica con i consigli degli istruttori di mtb e nelle splendide pump track. Non solo bike ma anche tanti giochi al Parco Palù di Lavarone dove i bambini possono pedalare in assoluta sicurezza su un bellissimo percorso ad anello.

Le giornate di sole sull’Alpe Cimbra in Trentino non mancano mai e la stagione della mountain bike va da maggio fino ai primi di novembre.

Non solo i tantissimi km di itinerari per mtb segnalati e mappati rendono l’offerta bike di altissimo livello, ma anche i tanti servizi dedicati ai bikers: bike hotel e residence che offrono ai bikers tanti servizi pensati per loro e attenzioni speciali, noleggi con una vasta gamma di bike tra le quali scegliere, istruttori di mtb, ricariche per le e-bike su tutto il territorio, servizi navetta, e un’atmosfera che fa sentire il biker protagonista assoluto della vacanza.

Tante le attività che l’Apt Alpe Cimbra organizza durante tutta la stagione estiva per i tanti bikers che la scelgono per la vacanza a due ruote: escursioni guidate con le guide di mtb, corsi di mtb ai bike park, bike tour di due o più giorni con pernottamento in tenda sospesa, bike tour sulle vette più alte nei momenti più suggestivi come all’alba, al tramonto o in notturna, tour guidati al Lago di Garda, i bike tour del gusto.

Ma una vacanza bike sull’Alpe Cimbra è innanzi tutto un viaggio nei sapori e profumi delle prelibatezze a km 0: sono numerosissime le aziende agricole che si possono incontrare lungo i vari itinerari e dove potersi fermare per degustare delle pietanze deliziose.

Dal latte, l’oro bianco dell’Alpe, ai saporiti formaggi – in primis il famoso formaggio Vézzena-dallo speck ai salumi servitì con dei caldi grostl di patate, dai piccoli frutti allo strudel di montagna, dal prelibato miele prodotto su questo che è uno dei più grandi alpeggi d’Europa e con una grande varietà botanica che conferisce al miele un sapore eccezionale, e ancora canederli, orzotto trentino e la polenta di patate.

Nelle fattorie sarà possibile non solo degustare i formaggi ma anche provare a fare il burro e la caciotta.

Tante le esperienze che coniugano le esperienze in bicicletta con la buona cucina del territorio. Nelle vette più alte ad attendere i bikers i rifugi alpini dove è possibile anche sostare per la notte. I bike chalet dell’Alpe Cimbra sono le malghe, i rifugi e ristoranti che sono pronti ad accogliere calorosamente gli amici bikers e dove poter ricaricare le e-bike.

E poi a rendere speciale la vacanza su due ruote sull’Alpe Cimbra è il perfetto connubio di percorsi in cui la storia, la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia diventano una vera e propria scoperta: dai grandi forti della prima guerra mondiale (da cui prende il nome uno degli itinerari più famosi il tour della 100 km dei Forti), a Luserna uno dei Borghi più belli d’Italia in cui si parla la lingua cimbra – che trae origine dall’antico bavarese-, le tante aziende agricole e luoghi di produzione dei formaggi, del miele e dei piccoli frutti in cui fermarsi per una sosta golosa, alle viste spettacolari sui laghi di Levico e Caldonazzo, ai tour che attraversano gli antichi villaggi con mulini e segherie, al tour dei 60 km della Vigolana che è un itinerario immerso nei luoghi di produzione dei prodotti a km 0.

A Lavarone il lago Bandiera Blu D’Europa è bike friendly: nei lidi attrezzati sarà possibile ritirare il kit con l’asciugamano per una sosta rilassante e un tuffo nelle acque cristalline del lago.