Alpe Cimbra: alba e tramonto in quota, Fat bike e Fisdir Ski Racing Cup

giovedì, 15 febbraio 2024

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax nel weekend. Tanti appuntamenti da non perdere, partendo da domani 16 febbraio.

VENERDI’ 16 FEBBRAIO – FOLGARIA-PASSO COE

FAT BIKE IN ALPE CIMBRA

Un’esperienza a tutta Fat Bike sulle nevi dell’Alpe! Sei mai andato in bici sulla neve? Sono delle bici con le “ruote grasse” che ti permetteranno di esplorare in lungo e in largo l’Alpe Cimbra e i suoi paradisi nascosti in compagnia di una guida qualificata. Se non sei troppo allenato, non ti preoccupare… la fat bike è elettrica! Silvano vostra guida è disponibile per escursioni di ogni tipo in base alle vostre richieste, con difficoltà tecnica facile – media – difficile, per lui l’Alpe Cimbra non ha misteri e vi potrà accompagnare in luoghi incantevoli e sorprendenti. Propone escursioni al mattino, pomeriggio oppure al tramonto in base alle richieste, vi basterà contattarlo per organizzare insieme la vostra avventura che siate singoli, in coppia oppure in gruppo. Maggiori informazioni: Silvano Moratelli +39 3404028297

SABATO 17 FEBBRAIO FOLGARIA-FONDO GRANDE

TRENTINO SKI SUNRISE

Prova l’esperienza di essere il primo a scendere sulle piste da sci all’alba. La splendida cornice dell’Alpe Cimbra ospita l’eventoTrentino Ski Sunrise per farvi vivere con questa bellissima esperienza. Le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio alpino mozzafiato. Grazie alle aperture degli impianti quando la notte si prepara a lasciare spazio al nuovo giorno, sarai il primo ad arrivare sulle piste per assistere al sorgere dell’alba. Lo spettacolo dell’alba è accompagnato da una ricca colazione dolce e salata: formaggi, salumi, torte, pane croccante appena sfornato, una ricca scelta di miele e marmellata e tante prelibatezze a km 0. Ritrovo a Passo Coe alle ore 06:15. Attività su prenotazione. Info: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it

FOLGARIA-PASSO COE

COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Cammineremo ancora immersi nel buio, ascolteremo i rumori della notte mentre aspetteremo il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche. Il silenzio è interrotto solamente dallo scricchiolio dei cristalli di neve sotto gli scarponi. Ammirare l’alba dalla cima delle montagne dell’Alpe Cimbra in Trentino è uno spettacolo che ti lascerà a bocca aperta! Ritrovo a Fondo Grande alle ore 06:15. Attività su prenotazione. Info: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it

FOLGARIA-PASSO COE

APERITIVO AL TRAMONTO ALLA BAITA DEL DRAGO

Aperitivo al tramonto alla Baita del Drago: escursione verso Pioverna Alta dove alla Baita del Drago verrà servito un’apericena con i prodotti tipici dell’Alpe Cimbra. L’escursione ha una durata di circa 40 minuti ed è fattibile da adulti e bambini sopra i 10 anni. In caso di neve fresca saranno necessarie le ciaspole! Ritrovo a Passo Coe alle ore 17:00. Attività su prenotazione. Info: APT Alpe Cimbra 0464724130 o info@alpecimbra.it

SABATO 17 E DOMENICA 18 FEBBRAIO

FOLGARIA-PASSO COE

FISDIR SKI RACING CUP

La Skiarea di Folgaria ospiterà il 17 e il 18 febbraio la FISDIR SKI RACING CUP, una competizione sportiva inserita nel circuito nazionale, dedicata agli atleti con disabilità intellettiva. La competizione nasce dal risultato di una collaborazione senza precedenti tra il Comitato Organizzatore Fisdir Ski Race Cup e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) e quest’anno farà tappa a Passo Coe. Evento organizzato dalla Scuola Sci Scie di Passione. Maggiori informazioni: www.fisdirskiracecup.org tel. 347 1324538