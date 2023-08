Alpe Cimbra 4 All presenta “The art of moving” a Lavarone

giovedì, 31 agosto 2023

Lavarone (Trento) – Arriva l’evento “The Art of Moving”, organizzato dalle aziende Klaxon e Bodytech in collaborazione con Scie di Passione e Alpe Cimbra, che si terrà presso il suggestivo lago di Lavarone domenica 3 settembre, dalle 10 alle 17. L’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per far conoscere le realtà di Klaxon, Bodytech e Scie di Passione ai partecipanti e agli ospiti dell’Alpe Cimbra sulla scia dell’evento organizzato a luglio con l’azienda Aria Wheels che ha riscosso grande successo e partecipazione.

“The Art of Moving” si propone di presentare le diverse soluzioni di mobilità offerte da Klaxon, Bodytech e le iniziative sportive di inclusione promosse da Scie di Passione. Durante l’evento, saranno organizzate attività coinvolgenti per la community di Klaxon, Bodytech e Scie di Passione, tra cui test di propulsori Klaxon, percorsi in handbike attorno al lago e uscite in kayak. Nel pomeriggio, inoltre, spazio ad un momento di confronto sul tema sport e inclusione con l’approfondimento dal titolo: “Alpe Cimbra candidata a Comunità europea dello sport: progetto di bike accessibile”.

Il programma della giornata prevede:

Alle 10 inizio evento con le prove dei prodotti offerti dalle aziende.

Alle 11.30 interverranno rappresentanti istituzionali, tra cui il referente di Scie di Passione, il presidente dell’ApT Alpe Cimbra, Gianluca Gatti e il sindaco di Lavarone, Isacco Corradi.

Inoltre, sono previsti interventi da parte dei referenti di Klaxon e Bodytech.

Dalle 12.30 alle ore 14 sarà possibile godersi una pausa pranzo presso il Bazzario Bistrò.

Alle 14 riprenderanno le prove dei prodotti durante la sessione pomeridiana.

Alle 15 interverranno i testimonial dell’evento e verrà dato spazio per il momento di confronto e approfondimento. L’evento si concluderà alle ore 17 con i saluti finali.

Si prospetta una giornata indimenticabile all’insegna della bellezza del movimento e dello sport, immersi nella natura.