Alluvione Niardo, task force per la regimazione idraulica del torrente Re-Corbello

lunedì, 14 agosto 2023

Niardo (Brescia) – Alluvione Niardo, nasce la task force del Broletto per la regimazione idraulica del torrente Re-Corbello. Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, ha creato un nuovo ufficio intersettoriale per la regimazione idraulica del torrente Re-Corbello, per la gestione delle funzioni assunte dall’ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori di Ceto, Braone e Niardo nel luglio dello scorso anno.



“La Provincia di Brescia – spiega il presidente Moraschini – a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, è stata indicata quale soggetto attuatore per una parte degli interventi inseriti nel Piano del Commissario per l’emergenza, Fabrizio Cristalli. La Provincia, negli anni, ha gestito un’intensa attività di coordinamento, sottoscrivendo una serie di accordi attuativi con i soggetti del territorio, di volta in volta coinvolti nelle programmazioni che si sono susseguite e ricoprendo il ruolo fondamentale di intermediazione tra il territorio e Regione Lombardia”.

“La gestione degli interventi – continua il Consigliere delegato alla Protezione Civile, Alberto Bertagna – richiede il coinvolgimento di professionalità specifiche e diverse dell’Ente, sia finanziarie sia amministrative e tecniche, in stretta relazione con la referenza politica. La creazione di un apposito ufficio intersettoriale dedicato alla materia è fondamentale per rispondere alle varie istanze in modo puntuale, univoco e coordinato, integrando il personale dell’Area Tecnica, del Settore della Protezione Civile, dell’Area delle Risorse e del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza”.

Come da ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, è stato creato un capitolo di spesa dell’importo di oltre 22 milioni di euro dedicato agli interventi presenti nel Piano del Commissario e assegnati alla Provincia di Brescia.

L’ufficio intersettoriale si occuperà delle seguenti attività: coordinamento delle risorse interne e di eventuali supporti professionali esterni; gestione dei rapporti con gli attori coinvolti e in particolare gli stakeholder esterni (Ministero, Commissario, Regione Lombardia, Comunità Montana e progettisti); definizione delle metodologie per l’attività amministrativa di predisposizione atti per convenzioni, accordi, atti contabili; rilevazione e risoluzione di eventuali scostamenti di performance; coordinamento di soluzioni tecniche per la condivisione delle informazioni tra Provincia, Regione e altri Soggetti; attività di supporto finanziario e amministrativo per l’istruttoria degli interventi e rendicontazione delle attività svolte dalla Provincia di Brescia; supporto operativo per la gestione dei rapporti con gli attori coinvolti e per l’organizzazione e la gestione degli interventi tecnico-progettuali; supporto tecnico per l’attività di raccolta e analisi dei fabbisogni dei Soggetti Coinvolti e per la definizione del nuovo piano strategico con gli ambiti territoriali coinvolti; supporto tecnico nell’elaborazione di una proposta di intervento coerente con i fabbisogni rilevati, in qualità di soggetto attuatore, comprendente l’analisi degli interventi, del cronoprogramma di attuazione e piano economico-finanziario e gestione del progetto; programmazione delle progettualità e soluzioni tecniche e gestione della gara per l’affidamento dei lavori e per la gestione della direzione lavori degli interventi.