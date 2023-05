Alluvione in Romagna: il lavoro dei volontari di Camunia Soccorso

martedì, 30 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Grande cuore e solidarietà della Valle Camonica verso la popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. La squadra di volontari soccorritori di Camunia Soccorso ha lavorato la scorsa settimana a Forlì per dare una mano alle popolazioni locali.

In collaborazione con le Misericordie d’Italia, i volontari di Camunia Soccorso hanno effettuato operazioni di sgombro e pulizia delle zone alluvionate, spalando fango e cercando di riportare in condizioni di agibilità dei locali di famiglie e attività commerciali.

“I nostri ragazzi – afferma Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso – hanno lavorato con dedizione, professionalità e umanità. Siamo orgogliosi di loro e li ringraziamo di cuore per il loro impegno”.

Nella scorsa settimana i sette volontari sanitari di Camunia Soccorso, in affiancamento alle Misericordie Italia, hanno lavorato nella città di Forlì, con mezzi d’avanguardia, moto pompe alta capacità, modulo con lance acqua, per lavaggio case, Quad con lama per spostamento fango. Al rientro del gruppo di volontari, il presidente di Camunia Soccorso Raffaello Colombo ha dato disponibilità per altri interventi: “Continuiamo a lavorare insieme per aiutare le popolazioni della Romagna”.