All’ospedale di Gavardo l’ambulatorio per la terapia del dolore

venerdì, 15 marzo 2024

Desenzano del Garda (Brescia) – L’Ambulatorio del Dolore e di agopuntura é attivo all’ospedale di Gavardo all’interno dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.

Il progetto Ambulatorio del Dolore intende fornire un approccio multidisciplinare e personalizzato per il trattamento terapeutico del dolore, tenendo conto delle diverse esigenze e delle condizioni specifiche dei pazienti.

“L’attività svolta dall’ambulatorio della Terapia del Dolore mette in pratica le richieste delle Regole di Sistema 2024 volute da Regione Lombardia vale a dire identificare e consolidare le Reti Locali di terapia del Dolore, promuovere e rafforzare sinergie tra i nodi della Rete”, commenta Pietro Imbrogno, direttore sanitario di ASST Garda.

“Abbiamo voluto offrire nuovo spazio del servizio sanitario pubblico per tutti coloro che soffrono di dolore cronico ed acuto, accogliendo le richieste del territorio – commenta Davide Coppini, direttore del Reparto di Anestesia e Rianimazione di Gavardo – il servizio dimostra l’impegno dell’ospedale e della ASST a migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti”.

Il team sanitario è costituito da un dirigente medico per l’ambulatorio del dolore e di un dirigente medico per quello di agopuntura (ma non ancora figure dedicate solo all’ambulatorio ma, al momento, anche a garanzia dei turni di guardia del reparto). Grazie alla collaborazione della Direzione Medica di Presidio e della Direzione Sanitaria Aziendale, nei prossimi mesi si prevede un ampliamento di organico del team specializzato, la ristrutturazione di un locale dedicato alle “urgenze del dolore” e la ricerca di fondi per attrezzature e formazione. Il gruppo di lavoro così consentirà di pianificare un approccio completo, capace di affrontare il dolore in modo efficace ed efficiente.

Inoltre, la collaborazione con altri specialisti (ortopedici, neurologi, neurochirurghi, reumatologi, oncologi etc.) e Medici di Medicina Generale (MMG) è alla base di una completa presa in carico del paziente per migliorarne la qualità di vita. Sono in programmazione, con l’autorizzazione dell’ASST del Garda incontri dedicati con i MMG ed il territorio.

Una delle principali caratteristiche del progetto Ambulatorio del Dolore è l’attenzione sulla terapia del dolore farmacologica e non (agopuntura), attraverso l’uso di tecniche come l’analgesia epidurale, la neuromodulazione percutanea, la stimolazione nervosa transcutanea con particolare attenzione alla cura del paziente con dolore e non solo al trattamento del dolore.

“Il nostro ambulatorio del dolore si è posto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti che soffrono di dolore cronico ed acuto, offrendo loro soluzioni aggiornate e personalizzate – conclude Fabio Setti, responsabile del progetto -. La nostra equipe offre un approccio globale al trattamento del dolore, puntando alla gestione efficace del dolore e al miglioramento del benessere generale del paziente”.

L’Ambulatorio del Dolore è aperto all’utenza negli ambulatori dell’ospedale di Gavardo due/tre giorni al mese (mattina terapia invasiva e pomeriggio visite), l’ambulatorio di agopuntura è aperto 4 pomeriggi al mese per visite e terapia. Per prenotare una visita, chiamare il CUP o fare riferimento al sito aziendale dell’ASST del Garda Presidio di Gavardo.